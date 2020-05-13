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Холанн прокомментировал интерес «Реала»

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Эрлинг Холанн

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 минут назад

Молодой норвежец расставил приоритеты.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн высказался об интересе со стороны мадридского «Реала».

«Я не сосредоточен на внимании ко мне. Я думаю о том, чтобы выполнять свою работу, а это то, что я люблю больше всего. Думаю только об этом», – цитирует 19-летнего Холанна Goal со ссылкой на эфир Sky Sports.

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  • Норвежец перешел в «Боруссию» зимой и забил 12 мячей в 11 матчах.
  • Контракт Холанна рассчитан до лета 2024 года.

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