Молодой норвежец расставил приоритеты.

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн высказался об интересе со стороны мадридского «Реала».

«Я не сосредоточен на внимании ко мне. Я думаю о том, чтобы выполнять свою работу, а это то, что я люблю больше всего. Думаю только об этом», – цитирует 19-летнего Холанна Goal со ссылкой на эфир Sky Sports.

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Норвежец перешел в «Боруссию» зимой и забил 12 мячей в 11 матчах.

Контракт Холанна рассчитан до лета 2024 года.

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