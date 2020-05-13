Эрлинг Холанн
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Молодой норвежец расставил приоритеты.
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн высказался об интересе со стороны мадридского «Реала».
«Я не сосредоточен на внимании ко мне. Я думаю о том, чтобы выполнять свою работу, а это то, что я люблю больше всего. Думаю только об этом», – цитирует 19-летнего Холанна Goal со ссылкой на эфир Sky Sports.
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- Норвежец перешел в «Боруссию» зимой и забил 12 мячей в 11 матчах.
- Контракт Холанна рассчитан до лета 2024 года.
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