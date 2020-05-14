Немецкие фанаты против футбола без зрителей. Бундеслига рискует болельщиками ради денег

Футбол Германии находится в фазе замороженного конфликта.

«Германия знаменита на весь мир атмосферой на стадионах. Фан-культура с впечатляющими перфомансами, креативным подходом и социальной вовлеченностью создают уникальную обстановку», – признавал бывший президент Немецкого футбольного союза Рейнхард Гриндель. После рестарта Бундеслиги с пустыми трибунами это ощутится особенно остро.

Чтобы окончание сезона не превратилось в унылое действие, клубы выкручиваются как могут. Гладбахская «Боруссия», например, разместит на сидушках пластиковые копии фанатов. Болельщик может заказать собственный манекен за 19 евро — в первую неделю этой функцией воспользовались около семи тысяч человек.

Чемпионат Германии Тест: знаешь ли ты «Баварию»? 08/04/2020 В 19:01

Ультрас при этом не слишком рады возобновлению чемпионата. «Для меня футбол – на стадионах. Я хожу практически на каждый матч «Фрайбурга» более 10 лет, поэтому просмотр игр по ТВ не вариант», – заявила Хелен Брайт из группировки Unsere Kurve. В апреле немецкие ультрас выдвинули единую позицию: продолжение сезона будет издевательством над обществом, профессиональный футбол должен оставаться на карантине.

За последние два месяца коронавирусного ада активные болельщики в Германии показали, что умеют не только в кричалки и баннеры. Ультрас всячески помогали людям из зоны риска: доставляли продукты и медикаменты, участвовали в волонтерских проектах. «Сейчас все говорят, что имидж ультрас меняется. Но я бы не хотел, чтобы люди смешивали с футболом то, чем мы сейчас занимаемся. Я помогаю не для того, чтобы потом сказать, что мы улучшили репутацию», – уточнил фанат «Униона» Фабиан Фосс.

Поначалу стадионы будут пустыми вынужденно, но не факт, что после пандемии ультрас вернутся. В отношениях болельщиков и футбольных руководителей Германии достигнута точка невозврата – это случилось в конце матча «Баварии» и «Хоффенхайма», когда телевизионные комментаторы обсуждали не мощь парней в красном, а беспрецедентность ситуации.

Как правило, если любимая команда выигрывает к 62-й минуте со счетом 6:0, человека со стандартными настройками переполняет счастье и безудержная радость. После гола Леона Горецки в ворота несчастного «Хоффе» в 24-м туре Бундеслиги болельщики «Баварии» испытывали те же чувства – за исключением отдельной группы фанатов с нецензурными баннерами. Молодые люди оскорбили владельца домашней команды Дитмара Хоппа, который присутствовал в тот вечер на стадионе в Зинсхайме.

Дитмар Хопп Фото: SID

Получив информацию о грязной вывеске, рефери Кристиан Дингерт остановил игру и сорвал с цепи главного тренера мюнхенцев Ханси Флика – разъяренный коуч, чья команда наколотила шесть мячей, не хотел терять заслуженную победу из-за выходки ультрас и быстро направился к трибунам для переговоров. Вразумить своих же фанатов тренеру помогали Давид Алаба, Серж Гнабри и Йозуа Киммих, но уговоров хватило ненадолго. Через 10 минут арбитр снова остановил матч и на этот раз увел команды с поля.

Тогда в ход пошла тяжелая артиллерия. Общаться с гостевым сектором отправились легенды клуба: спортивный директор Хасан Салихамиджич и член правления Оливер Кан. Экс-игроки «Баварии» еще раз воззвали активистов к адекватности, после чего футболисты все же вернулись на поле. Оставшуюся часть матча соперники провели уникально: показательно лениво перепасовывались, разговаривали друг с другом и хлопали в поддержку оскорбленного. По сути, финал поединка получился договорным.

Хопп уже много лет является мишенью для ультрас, так как в Германии ненавидят клубы, чьими контрольными пакетами владеют инвесторы или корпорации (привет Red Bull и «Лейпцигу»). С 1998 года действует правило, по которому отдельная персона не должна иметь более 49% акций. Но есть исключение: получить перевес можно, если вкладываться в клуб более 20 лет. Хопп с 1989 года инвестирует в «Хоффенхайм», за который когда-то играл, и считается полноправным владельцем команды. Миллиардер потратил около 200 миллионов евро на «деревенских» и даже построил 30-тысячный стадион в соседнем Зинсхайме, где проживают всего 35 тысяч.

Тем не менее, «Хоффенхайм» никогда не был похож на типичных денежных мешков. Клуб не совершал громких трансферов, а развивался благодаря грамотному скаутингу и менеджменту. От этого 80-летнему функционеру еще обиднее: «Понимай я хотя бы примерно, что хотят от меня эти идиоты, мне было бы легче. Я не знаю, из-за чего они так враждебны. Почему я теперь не должен появляться на стадионе? Это им не стоит приходить».

Есть лишь одно объяснение поведению баварской фан-сцены. Мюнхенцы вступились за коллег из Дортмунда, которые вывесили аналогичные баннеры на матче в декабре и нарвались на трехлетний запрет посещения игр в Зинсхайме. Активные фанаты других клубов встрепенулись, потому что пару лет назад DFB (Немецкий футбольный союз) пообещал не применять практику коллективных штрафов.

В Германии фанаты имеют реальную силу и пользуются рычагами давления. Чтобы направлять энергию в мирное русло, по всей стране разбросаны фан-проекты. Эти организации не функционируют под патронажем клубов, но финансируются за счет DFB и городских властей. Работу таких фан-проектов обеспечивают социальные педагоги, которые в неформальной обстановке проводят специальные встречи с подрастающими болельщиками и ультрас. Они могут как просто общаться и жарить барбекю вместе, так и обсуждать важные темы: расизм, насилие, дискриминацию. Полезный инструмент для поиска компромисса в острых вопросах.

Дитмар Хопп после матча «Баварии» и «Хоффенхайма» Фото: Getty Images

После финального свистка председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге вывел Дитмара на поле и пожал ему руку, но ультрас вряд ли растрогал такой жест и поведение команды в целом. Во-первых, фанаты понимают, что без разгромного счета никто бы не стал демонстративно пасоваться с соперником. Во-вторых, активисты прекрасно знают, что компания Хоппа (SAP) входит в число спонсоров и «Баварии», и Немецкого футбольного союза – а это уже финансовые интересы.

Все, что касается коммерции, в принципе подбешивает немецкого фаната. Эта тенденция хорошо прослеживается на отношении активных болельщиков к сборной Германии. Казалось бы, за команду с флагом родной страны хочешь не хочешь будешь топить что есть мочи, но не все так просто. На домашних матчах сборной арены не заполняются полностью – фанатам не нравится, что цены на билеты могут достигать 100 евро, а все активити в пределах стадиона завернуты на брендах вроде Samsung.

Добавьте сюда разногласия фанатов с федерацией в рамках Бундеслиги, и получится, что немецкая сборная играет почти в такой же тишине, как в школьной библиотеке в эпоху интернета. Футбольный союз понимает, что на играх должна быть особенная атмосфера, и выкручивается, как может. К примеру, для квалификационного матча Германия – Белоруссия DFB притащил на «Боруссия-Парк» костюмированный ансамбль из барабанщиков и трубачей, которые пытались развеселить пришедших, повторяя по кругу одни и те же мелодии. Во время матча скромный гостевой сектор звучал более лампово.

DFB все прекрасно осознает и не может просто убрать активную фан-сцену, так как вместе с ней утратится аутентичность. Добиться идеального баланса, где обе стороны все устраивает, невероятно сложно, но компромисс придется найти. Иначе после победы над коронавирусом Бундеслига не станет прежней.

Другие тексты про немецкий футбол:

Футболисты из ГДР обманули чекистов и сбежали на Запад. Через 5 лет один из них взял Кубок УЕФА

«Жалею, что уехал в Испанию». Бесчастных забивал Кану, прогорел в бизнесе и стал лучшим в России

Чемпионат Германии В Бундеслиге протестируют запись фанатских криков на играх – спасение от пустых арен из-за COVID-19 11/03/2020 В 17:08