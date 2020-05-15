Тот случай, когда «Бавария» не обкрадывает, а спасает конкурентов.

Помните, как хорошо было в феврале? Только-только вернулась Лига чемпионов. На улице – свобода и благодать: свежий воздух, легкий морозец, иногда снежок. Перчатки приходилось надевать только при поедании бургера, маску – только в инстаграме. Все это происходило лишь три месяца назад, но как резко поменялась жизнь с тех пор.

Бундеслиге было так же хорошо, как нам. Самый развивающийся турнир Европы как минимум с точки зрения экономики тогда выложил свежий и гордый отчет: все супер, коэффициент финансовой стабильности выше, чем когда-либо (48%), число трудоустроенных в немецком футболе растет с каждым сезоном, суммарные доходы двух высших лиг достигли 5 миллиардов евро (рекордный показатель 15-й год подряд).

Чемпионат Германии Тест: назови все клубы Бундеслиги 25/04/2020 В 18:20

А ровно через месяц состоялся первый в истории Германии матч при пустых трибунах. 11 марта «Боруссия» из Гладбаха и «Кёльн» сыграли перед паузой в последний раз. Пусто было не только в «Боруссия-Парк», но и в сердцах футболистов и функционеров – непонятно, как жить в мире без футбола. И как возвращаться в футбол после всего.

Матч «Боруссия» М – «Кёльн» при пустых трибунах Фото: Getty Images

В тот день в стране зарегистрировали 424 случая заражения коронавирусом, сегодня показатель колеблется от 400 до 800, но пик точно остался в середине апреля. В Германии один из лучших коэффициентов выживания после осложнений от инфекции – погибают 4,5 человека из 100, и, зная уровень немецкой медицины, этим цифрам легко можно довериться. Но относительная безопасность вируса в Германии – не главная причина рестарта.

Все упирается в то, что чемпионат Германии – самый консервативный в Европе. Большинство клубов – традиционные, как будто это спортивные кружки и общества в Советском Союзе. И чтобы сохранить эту метафизику олдскульного футбола, немецкая лига запрещает инвесторам участвовать в экономической жизни клубов более чем на 49% (есть несколько исключений, но их единицы). Знаменитое правило 50+1 создавалось, чтобы защищать клубы и не допускать происшествий, которые ежегодно происходят в России. В Германии Сулейман Керимов не может купить местный «Анжи», потому что немцы понимают: бизнес слишком динамичен, и у Керимова в любой момент могут измениться интересы, приоритеты или размер счета. А вместе с финансами спонсора прогорит и зависимый от него клуб.

Кто бы мог подумать, что правило, защищающее немецкий футбол, может обернуться смертельной опасностью в коронакризис. Именно сейчас клубам Германии так необходимо дополнительное финансовое вливание, но возможности для этого закрыты. Во Франции быстро отказались доигрывать сезон, но в Лиге 1 есть шейхи, бизнесмены и концерны, которые смогут помочь (пусть и не всем) в случае беды. Вместо иглы от спонсора Германия предпочла другую – зависимость от телеконтрактов и трансферов.

По данным KPMG Football Benchmark, Бундеслига зарабатывает на продаже телеправ 1,5 млрд евро (больше только Англия и Испания) за сезон – почти 33% от общей прибыли. В структуре бюджетов немецких клубов зависимость от телеправ еще выше – 37%. Эксперты подсчитали, что если бы сезон в Германии не был доигран, то чемпионат потерял 750 миллионов евро. А вместе с деньгами – 13 клубов из 36 в двух высших дивизионах. Немецкая футбольная лига точно рассчитала, в какой момент каждый из клубов может погаснуть, хоть и оставила названия анонимными.

Скорее всего, в будущем медиаправа потеряют такую долю в бюджетах – в общем-то, сейчас чемпионат доигрывается исключительно ради них. Далее никто не отменяет возможность второй волны короны или другой жуткой пандемии, а значит и новых неустоек. Вещателям тоже будет сложно – сотни тысяч людей лишились работы и будут сокращать расходы. Догадайтесь, что они выберут: закупку в супермаркете или подписку на футбол?

Идеальный финансовый отчет пускает в глаза немного золотой пыли. Да, Бундеслига процветает как экосистема, но в каждом клубе свои проблемы – все прямо как в школе: отличники покрывают пятерками двойки бездельников, и от этого растет средний балл класса. На деле ситуация такая: восемь команд из 36 не самоокупаются, и именно они сейчас под ударом. Гораздо свободнее деньгами могут распоряжаться топы – «Бавария», «Боруссия» из Дортмунда, «Лейпциг» и «Байер». Клубы-участники последней ЛЧ по общей инициативе с немецкой лигой скинулись и сформировали подушку безопасности в размере 20 миллионов евро. Если кому-то будет плохо, богатые помогут бедным. В этой солидарности вся суть немецкого футбола.

Хуже дела у команд третьей, четвертой и любительских лиг Германии. Продолжение сезона в низших и женских лигах зависит от того, насколько успешно пойдет кейс у элитных мужчин-профессионалов. Маленькие клубы еще больше зависят от медиаправ и спонсоров, а сейчас все контракты на гране срыва. Вот представьте: некий производитель пива выкупил баннеры на стадионе, чтобы рекламировать продукцию на 10 домашних матчах. А состоялось только шесть – форс-мажор, часть денег придется вернуть.

Сейчас маленькие команды Германии соревнуются в оригинальности: в основном они продают ваучеры (с красивыми названиями вроде «антитела» или «билеты на матч против короны»), которые можно обменять на билеты, пиво или сосиски в том случае, если чемпионат вернется. Если не вернется – ваучер станет благотворительным взносом на выживание клуба. Самая красивая история получилась у клуба «Локомотив» Лейпциг из четвертой лиги. Они продали около 180 тысяч билетов по цене 1 евро на виртуальный матч против невидимого соперника. Агитировал за спасение «Локо» чемпион мира Кристиан Карамбё – в далеком 1987-м француз играл против команды из ГДР за «Бордо». И именно в той игре был установлен рекорд посещаемости 120 тысяч человек, который на прошлой неделе побили виртуально.

Отсутствие зрителей на реальных матчах не будет глобальной проблемой с точки зрения денег. Бюджеты клубов зависят от продаж билетов и услуг в день матча всего на 13%, и с каждым годом эта доля уменьшалась. Ультрас против возобновления футбола в таком режиме, но на кону вопрос жизни любимых клубов. Опрос канала WDR среди обычных немцев показал, что 60% людей хотят скорее увидеть футбол снова. Но есть и полярное мнение – местное общество будет воспринимать футбол как блатной бизнес, которому позволили подправить кошелек, хотя далеко не все более важные сферы жизни вернулись с карантина. Значит и доверие к бренду Бундеслиги снизится, а это репутационный удар.

Третий по значимости источник доходов для немецких клубов после ТВ-прав и рекламы – это трансферы. Но и с этим будет нелегко. Коронакризис спровоцировал рецессию в экономике – цены на игроков существенно упали, трансферные бюджеты команд тоже. Большие сделки за границу, на которых так ловко специализируется Германия и которые приносили ей сотни миллионов евро за сезон, теперь под вопросом. Маленькие команды безусловно раздадут главных звезд, чтобы выжить. Большие будут думать: кого выгоднее продавать сейчас, а кого придержать еще на сезон и заработать больше после стабилизации экономики. То есть расслоение на нищих и всемогущих станет еще более подчеркнуто, что снизит конкуренцию и без того предсказуемого турнира.

Президент «Баварии» Херберт Хайнер Фото: Getty Images

Противники консервативного правила 50+1, изолирующего инвесторов от контрольных пакетов акций, получили сильные аргументы, чтобы его наконец-то уничтожить. Об этом даже прямо намекает новый президент «Баварии» Херберт Хайнер: «Маленькие клубы должны сами решать, сколько процентов они готовы отдать в чужие руки. В «Баварии» правило еще строже, мы отдаем всего 30%, но кому-то нужно больше капитала, а кому-то меньше. Мы видим, как это правило вредит командам сейчас. Каждый вправе решать за себя».

Вроде бы идеальная экономическая модель Бундеслиги оказалась наиболее уязвимой в коронакризис. Похоже, эра традиционных клубов в Германии подходит к концу: COVID-19 показал, что немцам нужно учиться брать дополнительные деньги не только из фондов солидарности, но еще и от частного капитала. Развитый менталитет взаимопомощи – это здорово, но в ситуации, когда выбирать приходится между спасением футбольного клуба и человеческого здоровья, у спорта как сферы развлечений мало шансов.

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