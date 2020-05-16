Марио Гётце («Боруссия» Дортмунд») в окружении игроков «Шальке»
Фото: Getty Images
Большой футбол подготовил жаркую вывеску.
Немецкий футбол оживает: Бундеслига первой из топ-чемпионатов объявила о возобновлении турнира. В первый же день после паузы фанатов (которых, впрочем, не будет на трибунах) ожидают шесть матчей, в том числе огненное Рурское дерби.
Личные встречи
Бундеслига вернулась после коронавируса не от хорошей жизни. Иначе 13 клубов умрут
В последний раз команды встретились в октябре 2019-го в девятом туре Бундеслиги и скатали скучные нули. В это сложно поверить, ведь у многих до сих пор перед глазами мелькают цифры на табло из 2017-го, когда соперники организовали триллер: матч на «Сигнал Идуна Парк» завершился 4:4, «Шальке» за полчаса отыгрался с 0:4, сравняв счет на 94-й минуте.
Гвидо Бургшталлер («Шальке»), «Боруссия» (Дортмунд)
Фото: Imago
С тех пор команды провели четыре матча, в которых дважды победили «кобальтовые», однажды – «Дортмунд», и еще раз случились те самые 0:0.
Составы
Судя по последним данным, у «Боруссии» есть некоторые проблемы с составом: встречу точно пропустят Аксель Витсель, Эмре Джан, Марко Ройс, Нико Шульц и Дэн-Аксель Загаду – очень мощная и важная компания. Нет, в их отсутствии виноват не коронавирус, а различные повреждения и переборы желтых карточек. Еще под вопросом участие в матче Мануэля Аканджи.
Что касается «Шальке», то у гостей ситуацию не столь серьезная – не будет только Маскареля и Стамбули, но их нехватку клуб точно переживет.
Прогноз
«Шальке» ушел на перерыв с семиматчевой серией без побед и на шестом месте в таблице практически без шансов подняться выше (до «Байера» 10 очков). «Боруссия» отошла от футбола тоже не в лучшем настроении, вылетев из Лиги чемпионов от «ПСЖ».
Вообще трудно представить, в каком состоянии сейчас команды – конечно, подбор футболистов у «Дортмунда» интереснее, но коллективная игра может быть отлажена и разлажена в данный момент у кого угодно. И все же «Боруссия» фаворит за счет класса и домашнего поля – букмекеры отдали хозяевам предпочтение и выставили на их победу коэффициент 1,51.
Где смотреть
Матч в прямом эфире в 16:30 (мск) покажут основной канал Матч ТВ, а также его платный аналог Матч Футбол. Если же посмотреть картинку возможности нет, тогда приглашаем вас посетить текстовую трансляцию на Eurosport.ru – найти ее можно по ссылке.
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