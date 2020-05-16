Футбол
Чемпионат Германии

Немецкий футбол возвращается Рурским дерби. Что нужно знать о главном матче выходных

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Марио Гётце («Боруссия» Дортмунд») в окружении игроков «Шальке»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Большой футбол подготовил жаркую вывеску.

Немецкий футбол оживает: Бундеслига первой из топ-чемпионатов объявила о возобновлении турнира. В первый же день после паузы фанатов (которых, впрочем, не будет на трибунах) ожидают шесть матчей, в том числе огненное Рурское дерби.

Личные встречи

Чемпионат Германии

Бундеслига вернулась после коронавируса не от хорошей жизни. Иначе 13 клубов умрут

21 ЧАСОВ НАЗАД

В последний раз команды встретились в октябре 2019-го в девятом туре Бундеслиги и скатали скучные нули. В это сложно поверить, ведь у многих до сих пор перед глазами мелькают цифры на табло из 2017-го, когда соперники организовали триллер: матч на «Сигнал Идуна Парк» завершился 4:4, «Шальке» за полчаса отыгрался с 0:4, сравняв счет на 94-й минуте.

Гвидо Бургшталлер («Шальке»), «Боруссия» (Дортмунд)

Фото: Imago

С тех пор команды провели четыре матча, в которых дважды победили «кобальтовые», однажды – «Дортмунд», и еще раз случились те самые 0:0.

Составы

Судя по последним данным, у «Боруссии» есть некоторые проблемы с составом: встречу точно пропустят Аксель Витсель, Эмре Джан, Марко Ройс, Нико Шульц и Дэн-Аксель Загаду – очень мощная и важная компания. Нет, в их отсутствии виноват не коронавирус, а различные повреждения и переборы желтых карточек. Еще под вопросом участие в матче Мануэля Аканджи.

Что касается «Шальке», то у гостей ситуацию не столь серьезная – не будет только Маскареля и Стамбули, но их нехватку клуб точно переживет.

Прогноз

«Шальке» ушел на перерыв с семиматчевой серией без побед и на шестом месте в таблице практически без шансов подняться выше (до «Байера» 10 очков). «Боруссия» отошла от футбола тоже не в лучшем настроении, вылетев из Лиги чемпионов от «ПСЖ».

Вообще трудно представить, в каком состоянии сейчас команды – конечно, подбор футболистов у «Дортмунда» интереснее, но коллективная игра может быть отлажена и разлажена в данный момент у кого угодно. И все же «Боруссия» фаворит за счет класса и домашнего поля – букмекеры отдали хозяевам предпочтение и выставили на их победу коэффициент 1,51.

Где смотреть

Матч в прямом эфире в 16:30 (мск) покажут основной канал Матч ТВ, а также его платный аналог Матч Футбол. Если же посмотреть картинку возможности нет, тогда приглашаем вас посетить текстовую трансляцию на Eurosport.ru – найти ее можно по ссылке.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Германии

Холанн прокомментировал интерес «Реала»

13/05/2020 В 09:48
Чемпионат Германии

Официально: Бундеслига вернется 16 мая и стартует Рурским дерби

07/05/2020 В 13:50
По теме
ФутболЧемпионат ГерманииШальке 04Боруссия Дортмунд
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Испании

Cope: «Вильярреал» и «Хетафе» подозреваются в организации договорного матча

ЧЕРЕЗ ЧАС
Чемпионат Испании

Месси и Антонелла страстно поцеловались для музыкального клипа пуэрториканского рэпера

ЧАС НАЗАД
Чемпионат Англии

Daily Mail: экс-игрок «Арсенала» и сборной Англии находится в тяжелом состоянии после драки в пабе

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Франции

L’Équipe: Мбаппе не будет настаивать на переходе в «Реал» грядущим летом

3 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

00:00:34
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

00:01:44
Play Icon

Тренды

Чемпионат России

Семин: «Не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно!»

12 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

14/05/2020 В 09:08
Play Icon
Чемпионат России

Дело Кокорина и Мамаева направлено на пересмотр из-за существенных нарушений

13/05/2020 В 14:46
Чемпионат России

Calciomercato: «Милан» интересуется Дзюбой как потенциальной заменой Златану

13/05/2020 В 06:54
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
MLS

Дос Сантос выложил фото из кровати с бывшей подругой Билзеряна и случайно засветил ее грудь

12/05/2020 В 21:02
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
НХЛ

Брызгалов – о Параде: «Мы в каком-то прошлом застряли, 30 лет как нет страны, которая победила»

30/04/2020 В 08:09
Play Icon
Футбол

Златан проводит карантин в Швеции и тренируется с «Хаммарбю». Его голы в двусторонке хороши

24/04/2020 В 18:18
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалБундеслига вернулась после коронавируса не от хорошей жизни. Иначе 13 клубов умрут
Следующий материалКазино во Флориде показало, как выглядит коронавирусный покерный стол