Эрлинг Холанн
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Как же мы скучали!
Дортмундская «Боруссия» в матче 26-го тура Бундеслиги разгромила «Шальке» со счетом 4:0.
Счет в игре открыл норвежец Эрлинг Холанн – юный бомбардир воспользовался прекрасным ассистом Торгана Азара.
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Затем после ошибки Маркуса Шуберта отличился Рафаэл Геррейру.
Второй тайм начался с гола Азара. Брат Эдена оформил гол + пас.
Наконец, последний гвоздь в крышку гроба «Шальке» вогнал Геррейру, оформивший дубль.
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