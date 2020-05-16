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Футбол вернулся! Скорее смотри 4 банки «Боруссии» в Рурском дерби

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Эрлинг Холанн

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Как же мы скучали!

Дортмундская «Боруссия» в матче 26-го тура Бундеслиги разгромила «Шальке» со счетом 4:0.

Счет в игре открыл норвежец Эрлинг Холанн – юный бомбардир воспользовался прекрасным ассистом Торгана Азара.

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Затем после ошибки Маркуса Шуберта отличился Рафаэл Геррейру.

Второй тайм начался с гола Азара. Брат Эдена оформил гол + пас.

Наконец, последний гвоздь в крышку гроба «Шальке» вогнал Геррейру, оформивший дубль.

  • Бундеслига первой из европейских чемпионатов топ-5 вернулась после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
  • Ранее был досрочно завершен чемпионат Франции. Чемпионом без доигровки признали «ПСЖ».

Бундеслига вернулась после коронавируса не от хорошей жизни. Иначе 13 клубов умрут

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