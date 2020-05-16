Футбол
Чемпионат Германии

Дистанция при праздновании голов, новые скамейки запасных. Каким стал футбол после коронавируса

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Игроки «Шальке»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Мир уже никогда не будет прежним.

16 мая футбол наконец-то вернулся после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Первой из спячки вышла Бундеслига, сразу подарившая нам Рурское дерби, в котором «Боруссия» без проблем грохнула «Шальке» со счетом 4:0.

Если в обычные дни «Сигнал Идуна Парк» принимает 80+ тысяч зрителей, то в ближайшие месяцы мы будем смотреть футбол без болельщиков. Коронавирус серьезно повлиял на спортивный мир: поглядите, каким образом игроки «Шальке» сидели на скамейке запасных – с обязательным соблюдением социальной дистанции.

Чемпионат Германии

Холанн прокомментировал интерес «Реала»

13/05/2020 В 09:48

Оператор снимал игру в маске – а куда в наши тяжелые дни без нее?

Голы теперь лучше праздновать по отдельности: традиционные обнимашки отложены в долгий ящик – до лучших времен.

Привыкайте: маски – теперь такой же повседневный футбольный атрибут, как повязки на руках.

За пределами арены тоже было сиротливо: лишь несколько энтузиастов стучали мячом по асфальту.

  • Все голы из матча «Боруссия» – «Шальке» можно посмотреть здесь.
  • «Боруссия» набрала 54 очка и закрепилась на второй строчке. «Шальке» остался с 37 баллами, гельзенкирхенцы идут на восьмом месте.

АПЛ и УЕФА потеряют 2 млрд евро, летнего окна не будет. Расклады в футболе после коронавируса

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Чемпионат Германии

«Месси или Роналду?» Холанн ответил на вопросы анкеты

04/05/2020 В 14:21
Чемпионат Германии

Футбол вернулся! Скорее смотри 4 банки «Боруссии» в Рурском дерби

2 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат ГерманииШальке 04Боруссия Дортмунд
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Футбол

Евгений Левченко: «Знаю игроков: вне поля говорят о том, что геи, но не придают это огласке»

ЧЕРЕЗ 22 МИНУТ
Чемпионат России

Фарфан заразился коронавирусом

18 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат Испании

В интернете появилась новая домашняя форма «Реала». Она белая с розовыми вставками

ЧАС НАЗАД
Чемпионат Германии

Футбол вернулся! Скорее смотри 4 банки «Боруссии» в Рурском дерби

2 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

00:00:34
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

00:01:44
Play Icon

Тренды

Чемпионат России

Семин: «Не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно!»

21 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

«Такое может быть только в «Спартаке». Сенников, Билялетдинов, Газзаев и другие поддержали Семина

ВЧЕРА В 09:30
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

14/05/2020 В 09:08
Play Icon
Чемпионат России

Дело Кокорина и Мамаева направлено на пересмотр из-за существенных нарушений

13/05/2020 В 14:46
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
MLS

Дос Сантос выложил фото из кровати с бывшей подругой Билзеряна и случайно засветил ее грудь

12/05/2020 В 21:02
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
НХЛ

Брызгалов – о Параде: «Мы в каком-то прошлом застряли, 30 лет как нет страны, которая победила»

30/04/2020 В 08:09
Play Icon
Футбол

Златан проводит карантин в Швеции и тренируется с «Хаммарбю». Его голы в двусторонке хороши

24/04/2020 В 18:18
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалФутбол вернулся! Скорее смотри 4 банки «Боруссии» в Рурском дерби
Следующий материалФарфан заразился коронавирусом