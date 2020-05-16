Дистанция при праздновании голов, новые скамейки запасных. Каким стал футбол после коронавируса

Мир уже никогда не будет прежним.

16 мая футбол наконец-то вернулся после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Первой из спячки вышла Бундеслига, сразу подарившая нам Рурское дерби, в котором «Боруссия» без проблем грохнула «Шальке» со счетом 4:0.

Если в обычные дни «Сигнал Идуна Парк» принимает 80+ тысяч зрителей, то в ближайшие месяцы мы будем смотреть футбол без болельщиков. Коронавирус серьезно повлиял на спортивный мир: поглядите, каким образом игроки «Шальке» сидели на скамейке запасных – с обязательным соблюдением социальной дистанции.

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Оператор снимал игру в маске – а куда в наши тяжелые дни без нее?

Голы теперь лучше праздновать по отдельности: традиционные обнимашки отложены в долгий ящик – до лучших времен.

Привыкайте: маски – теперь такой же повседневный футбольный атрибут, как повязки на руках.

За пределами арены тоже было сиротливо: лишь несколько энтузиастов стучали мячом по асфальту.

Все голы из матча «Боруссия» – «Шальке» можно посмотреть здесь

«Боруссия» набрала 54 очка и закрепилась на второй строчке. «Шальке» остался с 37 баллами, гельзенкирхенцы идут на восьмом месте.

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