Зато есть Тимо Вернер и Луис Суарес.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский рассказал, кого он считает лучшими форвардами в мире.

«Трудный вопрос. Если говорить о классических девятках, то назову Карима Бензема, Тимо Вернера, Луиса Суареса, Серхио Агуэро и Килиана Мбаппе», – приводит слова Левандовского Sport Bild.

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В чемпионате Германии-2019/20 Роберт провел 33 матча, забил 22 мяча и отдал семь голевых передач.

Левандовский выступает за клуб из Мюнхена с 2014 года.

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