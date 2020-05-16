Eurosport
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Йонас Хофманн из Мёнхенгладбаха – главный неудачник недели.
«Боруссия Мёнхенгладбах» обыграла «Айнтрахт» в матче 26-го тура чемпионата Германии – 3:1.
На 85-й минуте игроки «Боруссии» провели атаку, в результате которой Йонас Хофманн вместе с двумя партнерами вывалился на пустые ворота. Однако защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер успел подстраховать вратаря, героически отбив удар Хофманна.
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