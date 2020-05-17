Отсутствие болельщиков – не повод нарушать традицию.

Дортмундская «Боруссия» вернулась из карантина мощной победой в принципиальнейшем рурском дерби над «Шальке» – 4:0.

Матч смотрелся странно, потому что на трибунах не было болельщиков, а на желтой стене «Сигнал Идуна Парка» не красовался какой-нибудь мощный перфоманс. Для игроков хозяев это не стало проблемой – они все равно в привычной манере отблагодарили трибуну за поддержку.

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