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«Бавария» вышла из карантина и сыграет с «Унионом». Главное о матче лидера Бундеслиги

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Удар Роберта Левандовского по воторам «Униона»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

«Боруссия» приблизилась на расстояние в один балл – мюнхенцам нужно побеждать.

Чемпион Германии возвращается с вынужденного отпуска матчем с берлинским «Унионом». Ближайший преследователь подобрался максимально близко, так что привычно завершить чемпионат на расслабоне у «Баварии» не выйдет – команда забудет про режим экономии энергии уже 17 мая.

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Нынешний сезон – первый для хозяев в Бундеслиге, поэтому команды успели провести только один очный матч. К чести «Униона», новички элиты проиграли на «Альянц Арене» всего лишь в один мяч – 1:2. Команда в целом справляется неплохо. Перед началом тура они занимали 11-е место и на два очка опережали «Айнтрахт» – полуфиналиста прошлогодней Лиги Европы.

В третьем туре «Берлин» вообще победил «Дортмунд» со счетом 3:1 – дубль положил Мариус Бултер и один гол добавил Себастьян Андерссон. Парочка наколотила 18 голов в лиге – 56% от всех мячей команды.

«Бавария» на вершине после непростого старта сезона – с приходом Ханси Флика «Мюнхен» вернулся в монструозные кондиции. Команда забрала 31 очко из возможных 33 и проскочила «Мёнхенгладбах», «Лейпциг» и «Дортмунд» на пути в топ. Левандовский в привычно идеальной форме – поляк настрелял 25 голов и возглавил гонку бомбардиров.

Составы

Хозяева сыграют без основного центрального защитника Марвина Фридриха – игрок получил красную в матче с «Фрайбургом» накануне карантина. Команда не сможет рассчитывать на вингера Шералдо Беккера, парень травмировал бедро уже во время паузы. Главная потеря – тренер Урс Фишер. Менеджер должен был находиться в изоляции в течение недели перед матчем, но в его семье произошла трагедия – погиб тесть, поэтому Фишер улетел проведать родственников.

Кингсли Коман, Иван Перишич и Янн-Фите Арп залечили болячки и готовы к камбэку. Корентен Толиссо все еще в лазарете, лодыжку Филиппе Коутиньо прооперировали во время паузы, а Никлаc Зюле проходит длительную реабилитацию после травмы колена. Остальные доступны и готовы к бою.

Прогноз

«Бавария» выглядела устрашающе перед паузой – команда забила 20 голов в последних пяти выездных матчах лиги. С начала года клуб всего раз потерял очки – в домашнем матче с «РБ Лейпциг» (0:0). Несмотря на 70 дней простоя, «Мюнхен» выглядит слишком очевидным фаворитом и, скорее всего, победит с комфортной разницей в 3-4 мяча.

Где смотреть

Матч в прямом эфире в 19:00 (мск) можно посмотреть по федеральному Матч ТВ. Если на даче нет телека, а интернет не потянет картинку, то залетайте на текстовую трансляцию на Eurosport.ru – найти ее можно по ссылке.

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