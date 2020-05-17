Томас Мюллер, «Бавария»
Фото: Getty Images
Санкций не будет – Томас сделал это в шутку.
Мюнхенская «Бавария» в первом туре после возобновления сезона расправилась в гостях с «Унионом». Голами в составе победителей отметились Роберт Левандовский и Бенжамен Павар.
Полузащитник гостей Томас Мюллер тоже забил, но его гол судья отменил после видеоповтора. На 89-й минуте Томас покинул поле по решению главного тренера Ханса-Дитера Флика – так как по новым правилам жать руки официальным лицам матча запрещено, по пути к скамейке футболист поприветствовал менеджера дружеским пинком.
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- «Бавария» выиграла 11-й из 12 последних матчей и оторвалась от «Боруссии» на 4 очка.
- В следующем туре, 23 мая, «Мюнхен» сразится дома с «Айнтрахтом» (Франкфурт).
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