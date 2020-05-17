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Мюллер пнул главного тренера Флика после замены в матче с «Унионом»

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Томас Мюллер, «Бавария»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 10 минут

Санкций не будет – Томас сделал это в шутку.

Мюнхенская «Бавария» в первом туре после возобновления сезона расправилась в гостях с «Унионом». Голами в составе победителей отметились Роберт Левандовский и Бенжамен Павар.

Полузащитник гостей Томас Мюллер тоже забил, но его гол судья отменил после видеоповтора. На 89-й минуте Томас покинул поле по решению главного тренера Ханса-Дитера Флика – так как по новым правилам жать руки официальным лицам матча запрещено, по пути к скамейке футболист поприветствовал менеджера дружеским пинком.

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  • В следующем туре, 23 мая, «Мюнхен» сразится дома с «Айнтрахтом» (Франкфурт).

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