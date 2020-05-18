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«Это не поцелуй». Защитник «Герты» праздновал гол и нарушил социальную дистанцию с одноклубником

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Бойята целует Груйича

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Наказывать футболиста не будут.

Защитник «Герты» Дедрик Бойята нарушил социальную дистанцию и поцеловал партнера по команде, Марко Груйича, во время празднования автогола соперника в матче 26-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма».

Goal.com сообщает, что Бундеслига решила не наказывать 29-летнего футболиста, так как соблюдение социальной дистанции было предписано как рекомендация, а не как правило.

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«Это не поцелуй и не празднование, – объяснил Бойята в инстаграме. – Извиняюсь за то, что положил руки на лицо Марко Груйича. Я подсказывал ему. Конечно, мы должны быть осторожными, когда матчи проходят в таких обстоятельствах. Нам нужно адаптировать наши привычные празднования и игровые взаимодействия».

  • «Герта» выиграла со счетом 3:0.
  • Берлинцы идут на 11-м месте, «Хоффенхайм» – девятый.

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