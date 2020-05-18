Бойята целует Груйича
Фото: Getty Images
Наказывать футболиста не будут.
Защитник «Герты» Дедрик Бойята нарушил социальную дистанцию и поцеловал партнера по команде, Марко Груйича, во время празднования автогола соперника в матче 26-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма».
Goal.com сообщает, что Бундеслига решила не наказывать 29-летнего футболиста, так как соблюдение социальной дистанции было предписано как рекомендация, а не как правило.
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«Это не поцелуй и не празднование, – объяснил Бойята в инстаграме. – Извиняюсь за то, что положил руки на лицо Марко Груйича. Я подсказывал ему. Конечно, мы должны быть осторожными, когда матчи проходят в таких обстоятельствах. Нам нужно адаптировать наши привычные празднования и игровые взаимодействия».
- «Герта» выиграла со счетом 3:0.
- Берлинцы идут на 11-м месте, «Хоффенхайм» – девятый.
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