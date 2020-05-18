Футбол
Чемпионат Германии

2 фаната залезли на 12-метровое дерево, чтобы вживую посмотреть матч «Баварии»

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Болельщик «Униона» за пределами стадиона

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Шалость почти удалась, но ребят заметили полицейские.

Два болельщика смотрели матч 26-го тура чемпионата Германии «Унион» – «Бавария» вживую, несмотря на проведение игры без зрителей на стадионе.

По информации Bild, два фаната проникли на территорию спортивного комплекса в Берлине и залезли на 12-метровое дерево возле стадиона «Униона». Они некоторое время смотрели футбол, но все же попали на глаза полицейских, которые заставили их спуститься.

Чемпионат Германии

«Это не поцелуй». Защитник «Герты» праздновал гол и нарушил социальную дистанцию с одноклубником

5 ЧАСОВ НАЗАД

Мужчины избежали наказания – стражи порядка вывели их за пределы территории спорткомплекса.

  • «Бавария» выиграла со счетом 2:0 благодаря голам Левандовского и Павара.
  • Матчи Бундеслиги после возобновления проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Мюллер пнул главного тренера Флика после замены в матче с «Унионом»

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Германии

Игроки «Боруссии» отблагодарили пустую фанатскую трибуну после победы в дерби

ВЧЕРА В 07:08
Чемпионат Германии

Мюллер пнул главного тренера Флика после замены в матче с «Унионом»

14 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
ФутболЧемпионат ГерманииБавария МюнхенУнион Берлин
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Кубок УЕФА

Вагнер – о Газзаеве в перерыве финала КУЕФА: «Он пинал все, что под руку попало, и ругался»

ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ
Чемпионат России

«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев»

36 МИНУТ НАЗАД
Чемпионат Италии

Дель Пьеро попал в больницу, но не с коронавирусом

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии

Агент Салаха опроверг информацию о предложении «Реала» в 2018-м

3 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

00:28:38
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

00:00:46
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

00:00:34
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

00:01:44
Play Icon

Тренды

Чемпионат Германии

Мюллер пнул главного тренера Флика после замены в матче с «Унионом»

14 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Фарфан заразился коронавирусом

ВЧЕРА В 18:03
Чемпионат России

Семин: «Не уйду на пенсию. Будем работать, обязательно!»

15/05/2020 В 21:49
Play Icon
Футбол

Шарлатаны #2. Назови всех чемпионов АПЛ

14/05/2020 В 20:25
Play Icon
Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

14/05/2020 В 09:08
Play Icon
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Чемпионат России

🔥🔥🔥Тинькофф РПЛ и Кубок России возобновятся 21 июня – матчи пройдут без зрителей

15/05/2020 В 11:42
Чемпионат России

«Такое может быть только в «Спартаке». Сенников, Билялетдинов, Газзаев и другие поддержали Семина

15/05/2020 В 09:30
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материал«Это не поцелуй». Защитник «Герты» праздновал гол и нарушил социальную дистанцию с одноклубником
Следующий материал«Спартак» выкупил Соболева у «Крыльев»