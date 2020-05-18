Шалость почти удалась, но ребят заметили полицейские.

Два болельщика смотрели матч 26-го тура чемпионата Германии «Унион» – «Бавария» вживую, несмотря на проведение игры без зрителей на стадионе.

По информации Bild, два фаната проникли на территорию спортивного комплекса в Берлине и залезли на 12-метровое дерево возле стадиона «Униона». Они некоторое время смотрели футбол, но все же попали на глаза полицейских, которые заставили их спуститься.

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Мужчины избежали наказания – стражи порядка вывели их за пределы территории спорткомплекса.

«Бавария» выиграла со счетом 2:0 благодаря голам Левандовского и Павара.

Матчи Бундеслиги после возобновления проходят без зрителей из-за пандемии коронавируса.

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