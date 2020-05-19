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AS: Холанн не перейдет в «Реал» до 2022-го

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Эрлинг Холанн

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
19 минут назад

Но это не точно – договоренность только устная.

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн не покинет команду и не уйдет в «Реал» до 2022 года.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на AS, руководство дортмундского клуба устно договорилось с агентом 19-летнего футболиста Мино Райолой, несмотря на отсутствие в контракте Холанна пункта, по которому он не имеет права уйти из «Боруссии» летом 2020-го.

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  • Контракт норвежского форварда с «Боруссией» действует до лета 2024 года.
  • Холанн перешел в «Дортмунд» зимой 2020-го и забил 13 мячей в 12 матчах.

Холанн прокомментировал интерес «Реала»

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