26-й тур Бундеслиги закончился очень эффектно.

Первый после локдауна тур Бундеслиги (26-й, но воспринимался он действительно как первый) завершился эффектной победой бодрого «Байера» над буксующим «Вердером». Леверкузенцы прихлопнули несчастных бременцев со счетом 4:1, и «Вердер» укоренился на дне турнирной таблицы, опережая только «Падерборн».

Хаверцу скоро выбирать между супертопами

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Солировал, разумеется, 20-летний Кай Хаверц – самый результативный игрок Бундеслиги в 2020 году. На карантине парень не растерял бомбардирских навыков, вкатил «Вердеру» дубль и положил начало разгрому. Оба голешника Хаверц положил головой и ясно дал понять, что в летнее трансферное окно за ним начнется охота, сравнимая с зимним кейсом Эрлинга Холанна.

Медиа уже писали об интересе к Хаверцу «Баварии», «Барселоны», «Челси», «Ливерпуля» и «ПСЖ», а «Байер», понимая, что не удержит талантливого футболиста, установил цену 100 миллионов евро. Собирающая у себя немецких звезд «Бавария» кажется наиболее вероятным вариантом, но бывший немецкий футболист Йенс Новотны как минимум заставил молодого коллегу задуматься.

«В «Баварии» он мог бы развиваться, но там в первую очередь пришлось бы бороться за шанс. Для молодого игрока в дортмундской «Боруссии» может быть лучше, чем в «Баварии», – заявил 46-лений Новотны.

В «Байере» дебютировал самый молодой игрок в истории клуба

В составе «Байера» дебютировал 17-летний полузащитник Флориан Виртц, ставший самым молодым игроком в истории клуба. Его история немного напоминает Ансу Фати, который также побил несколько возрастных рекордов «Барселоны».

Виртца забрали зимой из молодежки «Кёльна» и отправили в «Байер» U-19, где в четырех играх он забил два мяча и отдал три ассиста. Ради подписания Флориана «Байер» пошел на нарушение многолетнего договора с «Кёльном» и мёнхенгладбахской «Боруссией» о непереманивании молодых футболистов в академию. Леверкузенцы утверждают, что все хорошо – Виртца взяли в основную команду, и он достойно заменил травмированного Кевина Фолланда.

Флориан Виртц Фото: Getty Images

Шедевр Гебре Селассие не вытащил «Вердер» из зоны вылета

«Вердер» стремительно летит вниз: в девяти матчах бременцы победили всего один раз и идут на 17-м месте, а от спасительной зоны – девять очков (и игра в запасе).

Страдания болельщиков подсластил единственный гол их любимой команды – шедевр сотворил Теодор Гебре Селассие. 33-летний чех наполовину эфиопского происхождения элегантно подставил пятку после подачи углового. Тогда «Ведрер» сравнял счет, но Хаверц забил снова, а Вайзер и Демирбай добавили.

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