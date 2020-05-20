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Marca: «ПСЖ» включится в борьбу за Холанна

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Эрлинг Холанн

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

«Боруссии» сложно чувствовать себя спокойно.

«Пари Сен-Жермен» готов включиться в борьбу за нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна.

По информации Marca, парижане не уверены, что нынешние лидеры нападения, Килиан Мбаппе и Неймар, останутся в клубе. Контракт француза истекает в 2022 году, Неймар твердо намерен вернуться в «Барселону». Поэтому появление 19-летнего Холанна стабилизирует линию атаки «ПСЖ».

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  • Ранее «ПСЖ» прошел «Боруссию» в 1/8 финала ЛЧ. После ответного матча Неймар повторил фирменное празднование Холлана в качестве ответа на дерзость, которая оказалось всего лишь интернет-фейком.
  • Также интереса к норвежцу не скрывает «Реал». Контракт форварда с «Боруссией» действует до лета 2024 года.
  • Холанн перешел в «Дортмунд» зимой 2020-го и забил 13 мячей в 12 матчах.

Холанн прокомментировал интерес «Реала»

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