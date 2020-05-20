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Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года

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Мануэль Нойер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Похоже, Ману останется в Мюнхене до конца карьеры.

Голкипер Мануэль Нойер продлил контракт с «Баварией».

Новое соглашение 34-летнего вратаря с клубом рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт мюнхенцев.

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Прежний контракт Нойера истекал в 2021 году. Сообщалось, что стороны долго не могли договориться о продолжении сотрудничества. Мануэль требовал от «Баварии» зарплату более 20 млн евро в год и контракт до 2024-2025-го года. Мюнхенцы предлагали голкиперу соглашение до 2023-го с зарплатой 12 млн евро.

  • Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.
  • Ранее «Бавария» подписала 23-летнего вратаря «Шальке» Александера Нюбеля.
  • Нойер тоже переходил в «Баварию» из «Шальке».

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