Болельщики уверены, что Холанн – робот. Но дело не в его результативности

Норвежец быстро стал мемом.

Эрлинг Холанн – не просто один из лучших бомбардиров «Боруссии», норвежец уже – к 19 годам – стал настоящей звездой; его обсуждают, им восхищаются и ему подражают. Чего стоит одно празднование голов в позе лотоса, вызвавшее реакцию у самого Неймара.

Но поза лотоса и голы – не единственное, что делает Холанна заметным. Болельщики обратили внимание на странные флеш-интервью норвежца: разговаривая с корреспондентами, Эрлинг ведет себя словно робот.

Чемпионат Германии AS: Холанн не перейдет в «Реал» до 2022-го ВЧЕРА В 06:31

Вот один из примеров такого флеш-интервью. «Этот парень ненастоящий. Никто не убедит меня в том, что он реальный человек», – написал пользователь твиттера, опубликовавший разговор Холанна с журналистом.

А вот целая подборка бесед Эрлинга с корреспондентами. Что важно: норвежец почти всегда отвечает на вопросы максимально односложно.

– Какое у вас настроение после хет-трика в Лиге чемпионов?

– Очень хорошее.

– В чем секрет такой результативности?

– В усердной работе.

«У меня есть серьезные причины полагать, что Эрлинг Холанн – робот или инопланетянин. Он показывает невероятную статистику, а то, как он дает интервью, похоже на речь робота. Возможно, это еще один инопланетянин сошел к нам с планеты, откуда родом Месси», – написал пользователь твиттера Ultimate Kombo.

Похоже, самому Эрлингу подобные шутки только по душе. В матче против «Шальке», который прошел 16 мая и завершился победой «Боруссии» со счетом 4:0, норвежец отпраздновал гол не в позе лотоса, а походкой свежесобранного робота.

Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в зимнее трансферное окно. Немецкий клуб заплатил за норвежца 45 млн евро, 15 из них достались агенту Мино Райоле.

В чемпионате Германии-2019/20 Холанн провел 9 матчей, забил 10 голов и отдал три ассиста.

«МЮ» интересуется Холанном, но может забыть о нем. В 2001 году Рой Кин сломал карьеру его отца

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Лига чемпионов УЕФА Холанн: «Подкол от игроков «ПСЖ»? Благодарен им за помощь в продвижении медитации» 01/05/2020 В 15:56