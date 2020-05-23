Фелиппе Коутиньо
Фото: Getty Images
Неизвестно, сможет ли бразилец закончить нынешний сезон в Мюнхене или сразу вернется в Каталонию.
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что срок действия опции выкупа в арендном соглашении Филиппе Коутиньо истек.
«Срок действия истек, мы не использовали опцию выкупа. Посмотрим, сможет ли футболист сыграть за нас в остатке сезона, или нет», – цитирует функционера COPE.
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- Права на игрока принадлежат «Барселоне».
- Скорее всего, контракт бразильца с клубом закончится раньше фактического окончания сезона, так что клубам предстоит решить, останется ли полузащитник в Мюнхене на несколько туров.
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