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Румменигге подтвердил, что «Бавария» не выкупила Коутиньо

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Фелиппе Коутиньо

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
30 минут назад

Неизвестно, сможет ли бразилец закончить нынешний сезон в Мюнхене или сразу вернется в Каталонию.

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что срок действия опции выкупа в арендном соглашении Филиппе Коутиньо истек.

«Срок действия истек, мы не использовали опцию выкупа. Посмотрим, сможет ли футболист сыграть за нас в остатке сезона, или нет», – цитирует функционера COPE.

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  • Права на игрока принадлежат «Барселоне».
  • Скорее всего, контракт бразильца с клубом закончится раньше фактического окончания сезона, так что клубам предстоит решить, останется ли полузащитник в Мюнхене на несколько туров.

Прекрасная незнакомка забрала сердечко Коноплянки. Теперь он самый счастливый человек во Вселенной

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