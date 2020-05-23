Промах Керима Демирбая в матче «Боруссия М» – «Байер»
Фото: Eurosport
Или же лучший блок перезапуска чемпионата.
В матче 27-го тура чемпионата Германии «Боруссия» из Мёнхенгладбаха принимала «Байер».
На 45-й минуте при счете 1:0 в пользу «Леверкузена» Кай Хаверц получил передачу на левом краю вратарской. Он мощно пробил в перекладину, отскок прилетел прямо в ноги стоявшему в паре метров от створа Керему Демирбаю.
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Полузащитник слегка растерялся, ткнул по мячу, но попал в вовремя выбросившегося на удар защитника Нико Эльведи.
- Демирбай все же поучаствовал в одном из голов «аспириновых» – отдал результативную передачу на Свена Бендера на 81-й минуте.
- «Байер» дожал «Гладбах» со счетом 3:1.
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