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Самый нелепый промах рестарта сезона – игрок «Байера» не забил в пустые с двух метров

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Промах Керима Демирбая в матче «Боруссия М» – «Байер»

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через час

Или же лучший блок перезапуска чемпионата.

В матче 27-го тура чемпионата Германии «Боруссия» из Мёнхенгладбаха принимала «Байер».

На 45-й минуте при счете 1:0 в пользу «Леверкузена» Кай Хаверц получил передачу на левом краю вратарской. Он мощно пробил в перекладину, отскок прилетел прямо в ноги стоявшему в паре метров от створа Керему Демирбаю.

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Полузащитник слегка растерялся, ткнул по мячу, но попал в вовремя выбросившегося на удар защитника Нико Эльведи.

  • Демирбай все же поучаствовал в одном из голов «аспириновых» – отдал результативную передачу на Свена Бендера на 81-й минуте.
  • «Байер» дожал «Гладбах» со счетом 3:1.

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