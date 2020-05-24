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Хуммельс травмировал ахилл – неясно, сыграет ли он с «Баварией»

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Матс Хуммельс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
15 минут назад

Суперматч уже во вторник, 26 мая.

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс получил травму во время матча 27-го тура чемпионата Германии против «Вольфсбурга», и в клубе пока не знают, сыграет ли он с «Баварией».

«Я немного поговорил с врачом – у Матса есть жалобы на ахиллово сухожилие. Надеемся, во вторник он сможет сыграть», – сказал спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк.

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31-летний Хуммельс был заменен после первого тайма на Эмре Джана, который вскоре упустил выход соперника один на один. В лазарете «Дортмунда» Матс составит компанию Марко Ройсу.

  • «Боруссия» и «Бавария» сыграют во вторник, 26 марта.
  • Мюнхенский и дортмундский клубы на вершине турнирной таблицы разделяют четыре очка.

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