Марио Гётце, «Боруссия»
Фото: Getty Images
Обратно в «Баварию»?
Полузащитник Марио Гётце покинет «Боруссию» летом 2020 года – об этом сообщил спортивный директор клуба Михаэль Цорк.
«Мы закончим сотрудничество с Марио Гётце летом. Это совместное решение после честного разговора. Марио – очень хороший парень», – приводит официальный твиттер «Боруссии» слова Цорка для Sky Sport Deutschland.
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- Гётце выступал за «Боруссию» с 2008 года по 2013-й, а затем вернулся в клуб в 2016-м. В 20 матчах сезона-2019/20 он забил 3 мяча и отметился ассистом.
- В перерыве между игрой за «Дортмунд» Марио был футболистом «Баварии».
- Пиком карьеры Гётце стал победный гол в финале ЧМ-2014 Германия – Аргентина.
Бутса, которой Гётце забил победный мяч на ЧМ, продана за 2 миллиона евро
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