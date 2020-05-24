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Гётце покинет «Боруссию» летом

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Марио Гётце, «Боруссия»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 11 минут

Обратно в «Баварию»?

Полузащитник Марио Гётце покинет «Боруссию» летом 2020 года – об этом сообщил спортивный директор клуба Михаэль Цорк.

«Мы закончим сотрудничество с Марио Гётце летом. Это совместное решение после честного разговора. Марио – очень хороший парень», – приводит официальный твиттер «Боруссии» слова Цорка для Sky Sport Deutschland.

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  • Гётце выступал за «Боруссию» с 2008 года по 2013-й, а затем вернулся в клуб в 2016-м. В 20 матчах сезона-2019/20 он забил 3 мяча и отметился ассистом.
  • В перерыве между игрой за «Дортмунд» Марио был футболистом «Баварии».
  • Пиком карьеры Гётце стал победный гол в финале ЧМ-2014 Германия – Аргентина.

Бутса, которой Гётце забил победный мяч на ЧМ, продана за 2 миллиона евро

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