Знакомьтесь, пушка Эдуарда Лёвена.

«Аугсбург» приехал в гости к «Шальке» из Гельзенкирхена в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги.

Счет на 6-й минуте открыл полузащитник гостей Эдуард Лёвен – 23-летний мужчина всадил со штрафного метров с 30 без шансов для кипера.

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Родители игрока переехали в Германию из Сибири в 1995 году. По словам агента футболиста, у него есть российское гражданство.

После первого тайма гол Эдуарда остается единственным. Это его второй мяч в 17 матчах Бундеслиги-2019/20.

Права на Лёвене принадлежат берлинской «Герте».

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