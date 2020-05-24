Удар Эдуарда Лёвена
Фото: Twitter
Знакомьтесь, пушка Эдуарда Лёвена.
«Аугсбург» приехал в гости к «Шальке» из Гельзенкирхена в рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги.
Счет на 6-й минуте открыл полузащитник гостей Эдуард Лёвен – 23-летний мужчина всадил со штрафного метров с 30 без шансов для кипера.
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- Родители игрока переехали в Германию из Сибири в 1995 году. По словам агента футболиста, у него есть российское гражданство.
- После первого тайма гол Эдуарда остается единственным. Это его второй мяч в 17 матчах Бундеслиги-2019/20.
- Права на Лёвене принадлежат берлинской «Герте».
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