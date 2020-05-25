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Гол кандидата в сборную России, рекорд Санчо и 2 хет-трика Вернера. Итоги 27-го тура Бундеслиги

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Гол «Баварии»

Фото: Getty Images

Автор:Валерия Кукалева
2 часов назад

Такое впечатление, что немецкие клубы всех обманули и тренировались во время карантина. Кроме «Шальке», конечно.

Бундеслига словно не уходила на карантин – второй тур после локдауна (27-й по привычному счету) принес 32 гола, всего две ничьи и по-хорошему бодрый футбол. В соцсетях шутят, что еврокубковое место закончившей досрочно Франции стоит отдать Германии, и предложение не лишено смысла. Немецкий чемпионат отлично раскачал скуку, а впереди (уже во вторник) – суперматч между «Баварией» и «Боруссией» на «Сигнал Идуна Парк».

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Мюнхенцы на «Альянц Арене» продемонстрировали ударную подготовку к «Боруссии» и прошлись по «Айнтрахту», которому двух голов не хватило даже для ничьей. «Бавария» врубила турборежим и вкатила пять, причем хватило всем – это не был матч имени одного игрока. Забивали Горецка, Мюллер, Левандовский и Дэвис, под конец автоголом немного подсобили соперники.

«Айнтрахт» огрызнулся в начале второго тайма, когда «Бавария» вела всего лишь 2:0. Австрийский защитник Мартин Хинтереггер, казалось бы, вернул команде веру в себя, поразив ворота Нойера дважды, но потом «Франкфурт» пропустил от Дэвиса, а на 74-й Хинтереггер роскошнейше впихнул мяч в свои, когда Трапп уже был отыгран.

Санчо стал рекордсменом «Боруссии»

«Бавария» выглядела перед вторничным экзаменом крайне уверенно, а «Боруссия» прошла «Вольфсбург» на классе – команда с шестого места, которая не забивала «Дортмунду» с 2016-го, сопротивлялась довольно успешно и закрыла простор Эрлингу Холанну: норвежец в кои-то веки ушел без голов. Авторами голов «желто-черных» в этот раз стали Рафаэл Геррейру (с передачи Торгана Азара) и Ашраф Хакими (ассистировал Джейдон Санчо).

Санчо вышел на замену и тут же стал рекордсменом клуба по голевым передачам за сезон, который вовсю продолжается – впереди семь туров. А Эмре Джан появился на поле после первого тайма неудачно – из-под него игрок «Вольфсбурга» выскочил один на один с Романом Бюрки и чиркнул по перекладине. Джан заменил Хуммельса – возможно, Матс не сыграет с «Баварией» из-за повреждения ахиллова сухожилия.

Вернер вонзил «Майнцу» два хет-трика

Теневой фаворит Бундеслиги – «РБ Лейпциг» – тоже вкатил пятерочку, но безответную: пострадал «Майнц», балансирующий возле зоны вылета. Хет-триком отличился Тимо Вернер, а проигравшие отнеслись к поражению философски и даже с юмором, обратившись к Юргену Клоппу с забавной просьбой.

«Клоппо, можешь наконец забрать его себе?» – появилось сообщение в твиттере «Майнца». Не понять их трудно – в матче первого круга Вернер тоже положил хет-трик.

Хаверц > Холанна

В «Байере» снова звездил 20-летний Кай Хаверц, оформивший дубль во втором матче подряд – после «Вердера» пострадала мёнхенгладбахская «Боруссия». Впечатление, что за время локдауна Хаверц прокачался еще больше, и за эти два матча он, пожалуй, временно отобрал у Холанна звание главной молодой звезды чемпионата.

Каем заинтересовалась «Барселона» – да так, что готова отдать взамен трех игроков. Правда, не Месси и Суареса, а Эмерсона, Марке Кукурелью и Карлеса Аленью (двое из них прозябают в аренде в «Бетисе»).

Игрок с русским паспортом идеально забил со штрафного

Пока Ла Лига не возобновилась, и российские болельщики не могут следить за Федором Смоловым, тему для разговоров набросил полузащитник «Аугсбурга» Эдуард Лёвен – 23-летний немец с русским паспортом. Он всадил со штрафного метров с 30 и очень расстроил несчастный «Шальке».

У главного тренера сборной России Станислава Черчесова уже спрашивали про привлечение в команду Эдуарда – Стас отбился в своем стиле: «Я бы не хотел сейчас говорить кто у нас на радаре, мы много что знаем, но все выводы и анализ мы проводим в кабинете».

«Шальке» пропустил еще два и крупно проиграл второй матч подряд – 0:3 в воскресенье и 0:4 ранее «Боруссии». «Аугсбург» метко пошутил, что клубу из Гельзенкирхена пора менять название с «Шальке-04» на «Шальке-03». В следующем матче команда встретится с «Фортуной» с 16-го места – и, возможно, там будет проще.

  • «Герта» – «Унион» – 4:0
  • «Фрайбург» – «Вердер» – 0:1
  • «Падерборн» – «Хоффенхайм» – 1:1
  • «Кёльн» – «Фортуна» – 2:2

Герой тура

Без сомнений, Тимо Вернер: хет-трик – отличный повод для признания в любом турнире по любой шкале. Может, Клопп действительно присмотрится и заберет форварда в «Ливерпуль»?

Кадр тура

Пустой стадион – удручающее зрелище, особенно когда это не современный 70-тысячник. Вот и Джон Кордоба приуныл на фоне скучных серых трибун «Кёльна».

Джон Кордоба на фоне пустых трибун

Фото: Getty Images

Гол тура

«Бавария» забивала много, но методично, а шикарный гол Лёвена уже упомянут. А вот первый мяч Хинтереггера – заглядение: после розыгрыша углового он сначала сыграл головой, а потом подхватил мяч внизу и прицельно перевел в ворота.

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