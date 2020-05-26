Карим Бензема уже может беспокоиться за свое место.

Рурское дерби, перезапустившее Бундеслигу, вызвало восторг не только у истосковавшихся футбольных болельщиков, но и у президента «Реала» Флорентино Переса. Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн – приоритетная трансферная цель мадридцев.

Стоимость норвежского форварда на Transfermarkt за пару лет взлетела с 5 миллионов евро до 72. Гол в дерби матче доказал, что вынужденный перерыв не отразился на форме игрока. Переход Эрлинга в «Реал» лишь вопрос времени. Почему испанцы так нуждаются в молодом даровании?

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Флорентино Перес смотрит на Зинедина Зидана Фото: Getty Images

Высокая результативность – определяющий фактор для Переса при выборе центрфорварда. С момента ухода Роналду (в среднем 1 гол за матч) место забивного нападающего вакантно. Как бы Бензема (0,53) не пытался заменить португальца, руководство ждет большего. Бэйл (0,17), Винисиус (0,15) и Йович (0,09) тоже не справляются. 19-летний Холанн за неполный сезон-2019/20 наколотил 41 мяч в 35 встречах, 10 из них в Лиге чемпионов. Левандовский, с кем часто сравнивают норвежца, в его возрасте забил лишь 21 мяч, Роналдо – 19, Месси – 11 и Криштиану – 9. В свои 19 Эрлинг отлично вписывается в эффективную трансферную политику «Реала» последних лет: Асенсио, Вальверде, Родриго, Кубо, Винисиус, Эдегор и Рейниер – трансферы настоящего с прицелом на будущее. Холанн уже доказал, что не потеряется в Мадриде и ему есть куда расти.

Ненасытный киллер в стиле Роналду – результат успешного лабораторного эксперимента. Физическая форма Эрлинга – сочетание фамильной генетики и научного подхода. Уже в шесть лет он побил мировой рекорд по прыжкам в длину: 1,63 см. А в 15 преодолел резкий скачок в росте на 11 см. «Его тело стало несоразмерным, потеря координации и голевого чутья. Он превратился в предмет насмешек в раздевалке «Мольде»», – рассказывал экс-вратарь «Кастильи» Алекс Кранинкс, поигравший с Холанном. «Мы создали ему мускулатуру с нуля. За 15 месяцев он набрал 12 кг. Это сумасшествие! Тренер был очень терпелив, и Эрлинг сумел переключиться и снова найти себя», – отметил ответственный за физическую подготовку Берре Стэнслид. Перфекционизм норвежца выливался в желание постоянно тренироваться. Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш насильно отправлял игрока домой во избежание травм. Восстанавливался Холанн с помощью мантр и специальных очков, фильтрующих синий свет гаджетов. Они помогают выработке мелатонина, от этого улучшается сон и отдыхают мышцы. Вот такого неугомонного форварда заполучили вовремя подсуетившиеся немцы.

«Реалу» необходима истинная девятка. У Зидана есть Бензема, но француз несколько иной тип нападающего. «Холанн – настоящая бестия с поставленным ударом», – резюмировал главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель. Недавний спринт Эрлинга на 60 метров за 6,64 секунды в матче с французами едва не переплюнул мировой рекорд (6,34). «Разрушительное торнадо, он носится как Усэйн Болт. Великолепная координация при росте 1,94 см», – восторгался лучший бомбардир в истории Болгарии Димитар Бербатов.

Эрлинг Холанн, «Боруссия» Фото: Getty Images

Холанн виртуозно уходит от защитников, ловко меняет направление и наносит удар. Он легко впишется как в молодую тройку к Винисиусу и Родриго, так и в более опытную линию атаки к Азару и Бензема. Карима часто называют «девятка с половиной», ему нравится играть на позиции второго нападающего или в роли энганче. Зидану даже не придется изменять привычной схеме 4-3-3. Каземиро, Вальверде и Кроос займут место в центре, Азар впереди линии полузащиты, на острие атаки Бензема и Холанн.

В грандиозные планы мадридцев входит также подписание в ближайшем будущем Килиана Мбаппе. Нападающему не привыкать играть с другими атакующими футболистами, как в сборной Франции, так и в «ПСЖ» с Кавани и Икарди.

Выстроенные отношения Флорентино с президентом немецкого клуба позволяют мадридцам надеяться на трансфер Холанна на достаточно выгодных условиях, часть суммы (75 миллионов евро) плюс несколько игроков. В сделку могут войти Альваро Одриосола (сейчас в аренде в мюнхенской «Баварии»), Лукас Васкес, Такефуса Кубо и Оскар Родригес. Тогда CR7 сменится на EH17. Первый тренер Холанна Альф Ингве Бернтсен в интервью Bernabéu Digital поддержал возможный переход в «Реал». «Если бы я был коучем одного из пяти сильнейших клубов мира, я бы купил Эрлинга не задумываясь. Кто не сделает этого, потом будет жалеть. Вижу, что он готов к «Реалу» и обязательно добьется успеха».

Опрос Как вам идея с Холанном в «Реале»? Идеально подходит Неплохо, но через пару сезонов в «Боруссии» Надеюсь, он выберет другой топ-клуб

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