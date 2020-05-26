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Сначала вернулся немецкий футбол, теперь возвращаются и большие матчи. «Бавария» и «Боруссия» устранили слабачков в спаррингах и готовы к очному бою. И ставки очень высоки: «Мюнхен» впереди «Дортмунда» на четыре очка, и победа в дерби максимально приблизит Ханси Флика к первому чемпионству в качестве главного тренера. Ничья сохранит для «Баварии» комфортное преимущество за шесть туров до конца, поражение до предела закрутит интригу в Бундеслиге.

Кто посмотрит матч по ТВ

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Главный вопрос, который мучил фанатов «Дортмунда» – как там Хуммельс? Защитник получил травму в матче против «Вольфсбурга» и рисковал пропустить Дер Классикер. Но, кажется, обошлось.

Думаю, он в порядке. С вероятностью в 99% Матс сыграет, – расслабил болельщиков Люсьен Фавр.

Что касается других травмированных «Боруссии», то Аксель Витсель приступил к тренировкам и имеет шансы попасть в заявку. А вот Марко Ройс по-прежнему в лазарете.

Эмре Джан провел на поле 45 минут, это здорово. У Джейдона Санчо были проблемы, с командой он тренируется только дней 10. Он понемногу возвращается к лучшим кондициям. Будем смотреть, – добавил Фавр на пресс-конференции.

У «Баварии» тоже проблемы с травмированными: из-за повреждения приводящей мышцы лазарет пополнил Тьяго Алькантара. Там он составил компанию Никласу Зюле, Корентену Толиссо и Филиппе Коутиньо. Зато Джером Боатенг, получивший травму в последнем туре, может играть. Готов и Серж Гнабри, который тренировался в общей группе перед вылетом в Дортмунд.

Форма

Команды будто не заметили паузы на карантин и вернулись в потрясающих кондициях. «Боруссия» накидала «Шальке» и «Вольфсбургу» шесть мячей и ничего не пропустила. «Бавария» запихала в «Айнтрахт» и «Унион» семь голов.

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

Лицом к лицу

«Бавария» выиграла пять из шести последних матчей против «Боруссии» в Бундеслиге.

Последние две очные встречи завершились разгромами дортмундцев – 4:0 и 5:0.

Последняя ничья «Баварии» и «Боруссии» в Бундеслиге случилась в марте 2016-го.

В последних шести матчах в Бундеслиге мюнхенцы забили «Боруссии» 24 мяча.

Роберт Левандовский забил в ворота бывшей команды уже 17 мячей.

Ориентировочные составы

«Боруссия»

«Бавария»

Котировки букмекеров

Победа «Боруссии»: 3,68

Ничья: 4,30

Победа «Баварии»: 1,92

Команды вернулись после карантина в потрясной форме, поэтому нет причин, по которым они вдруг остановятся. За 27 туров «Боруссия» уже забила 74 мяча – это клубный рекорд. А у «Баварии» рекорд лиги – 80 банок за аналогичный отрезок. Впервые в истории Бундеслиги встретятся команды, каждая из которых забила больше 70 мячей в сезоне. Короче, все говорит о том, что Дер Классикер будет результативным, поэтому можно смело заряжать на «обе забьют» или на то, что соперники не ограничатся двумя голами.

Фаворитом, конечно, выступают мюнхенцы. Во-первых, они унизили «Дортмунд» в двух последних матчах лиги с общим счетом 9:0. Во-вторых, они выиграли пять и шести последних матчей против «желто-черных» в чемпионате. Разве этого мало, чтобы зарядить на «Баварию»?

Где смотреть

Главный матч чемпионата Германии в прямом эфире покажет «Матч ТВ» – начало трансляции в 19:25 (мск). Если у вас нет телевизора, то подключайтесь к онлайну Eurosport.

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