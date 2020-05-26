За «Боруссию» играет сын легенды Америки. Он займет место Санчо

Джованни Рейна отобрал последнее игровое время у Марио Гётце.

Первый гол в профессиональной карьере – вещь особенная. Для 17-летнего Джованни Рейны это событие точно запомнится на всю жизнь. Во втором тайме матча Кубка Германии против «Вердера» молодой полузащитник вышел на замену и отличился уже через 10 минут. «Боруссия» проиграла, но взорвала медиа и соцсети голом Джио. Парень выполнил шедевр на чистых инстинктах и стал самым юным автором забитого мяча в истории турнира. Через две недели Рейна спокойно дебютировал в Лиге чемпионов против «ПСЖ». Ассист на Эрлинга Холанна подтвердил – в «Боруссии» растет новая звезда.

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Джио с января рубится на поле со зрелыми мужиками, хотя еще не адаптировался ко взрослой жизни даже в бытовом плане. После прошлогоднего переезда из Штатов тинейджер оказался в Дортмунде без семьи – родители остались в Нью-Йорке воспитывать младших брата и сестру Джованни. «Я впервые живу один в квартире и познаю много нового. Это круто», – делится впечатлениями Рейна. Спасает FaceTime: по видеосвязи мама Даниэль учит сына готовить и пользоваться стиральной машиной.

В начале 90-х Даниэль сыграла шесть матчей за женскую сборную США, но о футболе Джованни больше говорит с папой. Клаудио Рейна играл в Германии за «Байер» и «Вольфсбург» и побывал на четырех чемпионатах мира. Самым удачным оказался ЧМ-2002: с капитанской повязкой Клаудио дотащил американцев до четвертьфинала и попал в символическую сборную турнира. Джованни хочет повторить подвиги отца, поэтому не смотрит в сторону других национальных команд, за которые теоретически может выступать.

Клаудио Рейна против Мирослава Клозе в четвертьфинале ЧМ-2002 Фото: Imago

Претендентов хватает: Джио родился в Англии, имеет аргентинские корни по папиной линии и португальские – по маминой. У Рейны даже есть португальский паспорт – этот документ пришлось сделать, чтобы перебраться в Германию не дожидаясь 18-летия и не считаться в Европе легионером. «Я в курсе про слухи, но уже все решил для себя. Хочу играть только за Соединенные Штаты, это моя родная страна», – закрыл вопрос Джованни, которого Рейна-старший назвал в честь партнера по «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорста. Тренер американской сборной Грегг Берхалтер еще в феврале вызвал Джио на товарищеские матчи против Нидерландов и Уэльса, но игры отменили из-за коронавируса.

Клаудио перевез семью в Америку на закате карьеры в 2007-м после 3,5 сезонов в ламповом «Манчестер Сити». Джованни исполнилось четыре, и он как раз начал влюбляться в спорт. Гольф, теннис, баскетбол, футбол – малыш кайфовал от любых игр с мячом. Старший брат Джек всегда брал карапуза в компанию друзей – во многом из-за этого Рейна сейчас не теряется на поле, где попадаются соперники в два раза старше. «Джио боготворил и обожал Джека. Именно благодаря ему Джованни развил талант», – считает Рейна-старший. Джек умер в 13 из-за опухоли мозга, когда Джио было девять. О брате напоминает татуировка на правой руке со словами «Люблю Джека».

После утраты Рейна больше не хотел заниматься футболом – считал, что без брата ничего не получится. Но благодаря поддержке родителей парень все же не забросил спорт. В 2015-м Клаудио привел сына в академию «Нью-Йорк Сити», где работал спортивным директором. Джованни сразу доказал, что попал в команду не только из-за фамилии: в первом же матче воткнул хет-трик. Спустя два года, после успешных перфомансов на международном уровне, у Рейны появился агент и рекламный контракт с adidas – в копии Мэтта Коэна из «Сверхъестественного» (Винчестер-старший в молодости) рассмотрели потенциал и отличный инструмент для продвижения товаров.

«Боруссия» клюнула на Рейну из-за его универсализма. «Джованни может сыграть ложную девятку, десятку или на флангах. Он хорош в дриблинге и способен протащить мяч. Мы знали, что Люсьену Фавру понравится такой игрок. В то же время мы отчетливо понимали, как быстро Рейна сможет влиться во взрослую команду», – рассказал о деталях главный скаут «Дортмунда» Маркус Пилава. Ларс Риккен, который в 18 лет забил в финале Лиги чемпионов, подтверждает: «Мы берем молодых игроков из-за границы только в том случае, если на 100 процентов уверены, что у футболиста есть потенциал для основного состава».

За Рейну боролись все английские топ-клубы, «Аякс» и «Бавария», но Джио рационально выбрал «Боруссию» – оптимизм внушал удачный запуск карьеры Кристиана Палисика. Перед официальным дебютом в основе Джованни полгода отыграл за команду U-19, где оформил пять голов и шесть ассистов в 14 матчах. В этих играх Рейна исполнял вымирающий вид свободного художника. Американец находил пространство между линиями, появлялся на флангах, оказывался в штрафной – почти как Томас Мюллер в «Баварии» Пепа Гвардиолы. Фавр не ломает парня и позволяет ему делать то же самое во взрослой команде. «Он просто говорит мне свободно играть в тактическом плане и помогать команде», – радуется Джио.

При этом Рейна быстро освоился в раздевалке. Парня не колотит от соседства с такими прославленными мужчинами, как Матс Хуммельс и Марко Ройс – в Нью-Йорке Рейну подпускали к тренировкам с Андреа Пирло, Давидом Вильей и Фрэнком Лэмпардом. Тем более что кругом хватает молодежи: Холанн подвозит на машине до тренировочной базы, а Санчо дает советы по адаптации в Германии. «Эти ребята говорят мне, что ошибки случаются у всех, даже у Месси и Роналду. Нужно принимать их и двигаться вперед», – с такими философами Рейна точно не пропадет. Между тренировками экс-капитан «Боруссии» Себастьян Кель травит Джио байками про то, как играл против его папы, и вдохновляет парня на новые свершения. С момента переезда прошел почти год, и Рейна рад, что выбрал «черно-желтых»: «Ко мне относятся, как к члену семьи. Я действительно счастлив быть здесь».

По информации Kicker, в начале мая «Боруссия» продлила действующий контракт с Джованни до лета 2023 года – о сделке сообщат официально в ноябре, когда Рейне стукнет 18. Такой же ход «Дортмунд» совершил с Санчо, когда стало понятно, что англичанин действительно крут. Плюс Рейна должен был выйти в старте на Рурское дерби, но помешало повреждение на предматчевой разминке. Все свидетельствует о том, что уже в следующем сезоне Джио может стать ключевым игроком «Боруссии». Дортмундцы проделывали этот трюк неоднократно. В момент ухода Дембеле было видно, что Палисик не менее талантлив. Когда же американец подтвердил отъезд в «Челси», Бундеслигу очаровывал Санчо. Теперь эстафету должен принять Рейна.

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