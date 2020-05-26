Кристина Гинтер
Фото: Eurosport
Недавно Кристина родила сынишку, и семья выглядит самой счастливой в мире.
В начале 2019-го футболист мёнхенгладбахской «Боруссии» и чемпион мира в составе немецкой сборной Маттиас Гинтер женился на девушке по имени Кристина Рафаэла.
Перед ЧМ-2018 девушку отметил журнал Playboy – редакция назвала ее самой красивой среди спутниц футболистов сборной Германии, отправившихся на турнир в Россию. А в январе 2020-го Кристина, уже носящая фамилию Гинтер, родила сынишку, которого назвали Маттео.
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