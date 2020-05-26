Eurosport
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Бундеслига – чемпионат одной команды.
Мюнхенская «Бавария» в матче 28-го тура чемпионата Германии переиграла на выезде «Боруссию» из Дортмунда – 1:0.
Единственный и победный мяч на исходе первого тайма забил Йозуа Киммих: защитник мюнхенской команды ошарашил голкипера Романа Бюрки гениальным черпачком.
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- Благодаря этой победе «Бавария» оторвалась от «Боруссии» на семь очков. Команда из Мюнхена возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги.
- «Бавария» неизменно становилась чемпионом Германии на протяжении семи лет – с сезона-2012/13.
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