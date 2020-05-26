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Гениальный черпачок Киммиха оборвал чемпионские надежды «Боруссии»

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Eurosport

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Бундеслига – чемпионат одной команды.

Мюнхенская «Бавария» в матче 28-го тура чемпионата Германии переиграла на выезде «Боруссию» из Дортмунда – 1:0.

Единственный и победный мяч на исходе первого тайма забил Йозуа Киммих: защитник мюнхенской команды ошарашил голкипера Романа Бюрки гениальным черпачком.

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  • Благодаря этой победе «Бавария» оторвалась от «Боруссии» на семь очков. Команда из Мюнхена возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги.
  • «Бавария» неизменно становилась чемпионом Германии на протяжении семи лет – с сезона-2012/13.

Запасной немецкой команды остановил мяч на лицевой, и судья поставил пенальти

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