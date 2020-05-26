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«Стопроцентный пенальти! Клоунская лига». Твиттер разгневан судейством в Дер Классикер

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Игра рукой Боатенга

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
13 минут назад

Болельщики подозревают, что Немецкий футбольный союз специально хочет видеть «Баварию» чемпионом.

В связи с остановкой мирового футбола матч «Боруссии» и «Баварии» стал центральным событием весны не только в Германии, но и на всем земном шаре.

«Бавария» победила, но матч был испорчен судейским решением: на 58-й минуте арбитр Тобиас Штилер не увидел руку Джерома Боатенга после удара Эрлина Холанна. Болельщики были в ярости.

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«Стопроцентный пенальти не дали. Но ок».

«Клоунская лига».

«Каким образом это не пенальти? Почему даже не посмотрели повтор? Где ВАР?»

Один из пользователей оставил обращение к Немецкому футбольному союзу:

«DFB, извините, но когда Штилер не свистит пенальти после явной руки после удара Холланда, то невозможно избавиться от впечатления, что вы хотите видеть «Баварию» чемпионом».

«ВАР меня озадачивает. Игрок умышленно блокирует удар по воротам рукой, а просмотра эпизода нет».

Журналист Ронан Мёрфи припомнил Боатенгу унижение от Лионеля Месси.

«Это не пенальти. Все знают, что естественное положение Боатенга после того гола Месси».

«Должна была быть ничья, но «Бавария» опять победила. И снова тема судейства в пользу баварцев. Рука Боатенга очевидна, преднамеренная игра. Как это не пенальти?»

  • «Бавария» оторвалась от «Боруссии» на 7 очков.
  • До финиша сезона осталось 6 туров.
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