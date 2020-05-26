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«Бавария» оставила Фавра и его молодой сквад без Салатницы. Все решили опыт и парашют Киммиха

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Йозуа Киммих и Серж Гнабри

Фото: Getty Images

Автор:Александр Непраш
час назад

Дортмундцы отдали тайм, матч и трофей в главный футбольный день весны.

Весна 2020-го для футбола стала уникальной: рядовой болельщик в это время находился в прострации, особый пласт фанатиков искал успокоения в Белоруссии, а кто-то вообще переключился на виртуальный футбол и наблюдал за ежедневными драками известных киберфутболистов на Twitch. От того и возобновление Бундеслиги воспринималось всеми группами как подарок на Новый год: даже условные матчи «Аугсбурга» и «Герты» привлекают внимания не меньше, чем раньше влекли к себе «Байер», «Шальке» или «Лейпциг».

Но во главе списка ньюсмейкеров и самых привлекательных для аудитории клубов без шансов оставались «Бавария» и дортмундская «Боруссия»: после возобновления чемпионата, парней Флика и Фавра вознесли до небес, а те, словно боги Олимпа, уничтожали простых смертных – «Унион», «Вольфсбург» и других. Ну а Дер Классикер, который наметили на конец мая, окрестили главным футбольным днем весны – более важной игры в футболе с марта по май просто не было.

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Помимо турнирной подоплеки, интерес к матчу подогревали и второстепенные вкусности: встреча лицом к лицу Холанна и Левандовского, махач двух Флешей современной Бундеслиги – Хакими и Дэвиса, а также битва умов двух не самых звездных, но очень колоритных тренеров – Ханси Флика и Люсьена Фавра. Первый – дебютант лиги, которому удалось исправить недоработки Ковача и завести мюнхенскую машину заново, второй – призер-неудачник, который никак не может провести со своими командами полноценный сезон без спадов. Собственно, все ждали настоящего мяса.

И в первом тайме все шло так, как надо. Команды не отпускали глотки друг друга, обмениваясь опасными выпадами. Каждый из сквадов даже умудрился создать стопроцентный момент с ударом по пустым воротам, а хозяева и вовсе забили в первые 10 минут, но у Азара был трехсотпроцентный офсайд.

Помимо командных выстрелов, в первом тайме особо отличались отдельные игроки. Среди дортмундцев в огне был Хуммельс, которого и в старте-то могло не быть – капитан с инстинктом убийцы травмировался с «Вольфсбургом», но в матче с «Баварией» не боялся улететь в лазарет на ближайшие месяцев 8-10. А у «Мюнхена» зажигал Альфонсо Дэвис: канадец на левом фланге успел подпалить газон и пару пятых точек соперников, пока оформлял свои фирменные слаломы со скоростью гепарда. А чего стоит один проход четырех (!) игроков «Боруссии» у их штрафной, после чего Дэвиса остановил все тот же Хуммельс – красотища.

Но главной звездой первого тайма и, как окажется позже, всего матча стал Йозуа Киммих: молодой немец не стал делить славу с партнером из-за океана и оформил великолепный парашют за шиворот Бюрки, сразу забрав все лавры MVP встречи себе. Равный по сценарию матч в один миг превратился в моральное унижение парней Фавра на их же поле.

Вторая половина игры откровенно подкачала. «Дортмунд» навалился на ворота Нойера, но для Ману в этот майский вечер не было неразрешимых задач, а атака хозяев была прямолинейна: всю игру парни искали место в штрафной, после чего простреливали на Холанна. Лишь раз эта идея принесла реальную опасность, но неуклюжий Боатенг, который после падения перед голом Лео Месси так и не вставал, испортил вечер норвежцу – рука Жерома помешала мячу залететь в ворота, а арбитр даже не подумал посмотреть в сторону ВАР. Таких моментов больше не было ни у вундеркинда Эрлинга, ни у других «шмелей». А «Бавария» была собой: душила, давила и в итоге казнила молодую гвардию Фавра.

Ни Холлана, ни Санчо, ни Азара «Боруссии» не хватило для положительного результата. Бойких и дерзких пацанов спустили обратно на землю с их Олимпа самые настоящие дяди. Да, у «Баварии» тоже есть свой молодняк, но он нарастает на мощную мускулатуру состава из проверенных годами бойцов. И Боатенга. Эти дяди отобрали Салатницу у пацанов – один Хуммельс в такой драке помочь не смог. А Фавр, как всегда, остался где-то в стороне. От драки и от триумфа.

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