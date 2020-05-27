Футбол
Чемпионат Германии

«Лейпциг» рискует остаться без ЛЧ. У «быков» всего 3 победы в 10 матчах

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Тимо Вернер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Команда Юлиана Нагельсманна забуксовала.

Когда мы наблюдали за «Лейпцигом», который в одну калитку выносит «Тоттенхэм» из Лиги чемпионов, мы мысленно уже записали дочернюю команду Red Bull в число новых грандов европейского футбола. Однако на внутренней арене у «быков» не все так гладко: в последних 10 матчах они одержали лишь три победы.

После возобновления Бундеслиги «РБ» потерял очки с «Фрайбургом» (1:1), смачно грохнул «Майнц» со счетом 5:0, но уже в следующем туре – в матче 27 мая – сгонял с «Гертой» домашнюю ничью (2:2). «Быки» могли и вовсе проиграть, если бы не курьезный гол Патрика Шика, забитый в численном меньшинстве.

Чемпионат Германии

«Стопроцентный пенальти! Клоунская лига». Твиттер разгневан судейством в Дер Классикер

ДЕНЬ НАЗАД

А вот так выглядит полный список последних 10 матчей «РБ». Если «быки» выигрывают, то крупно (5:0, 3:0, 5:0), но в остальных случаях не могут набрать больше одного. Тревожный звоночек для Юлиана Нагельсманна?

  • В Лигу чемпионов из Бундеслиги отберутся четыре команды.
  • «Лейпциг» на данный момент занимает третью строчку с 55 очками. У идущего пятым «Байера» 53 балла, столько же набрала «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, занимающая четвертое место.

«Бавария» оставила Фавра и его молодой сквад без Салатницы. Все решили опыт и парашют Киммиха

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат Германии. 2-й дивизион

Запасной немецкой команды остановил мяч на лицевой, и судья поставил пенальти

25/10/2019 В 20:38
Чемпионат Германии

«Это не поцелуй». Защитник «Герты» праздновал гол и нарушил социальную дистанцию с одноклубником

18/05/2020 В 06:54
По теме
ФутболЧемпионат ГерманииГертаРБ Лейпциг
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат России

Директор консалтинговой компании: «Продать такую структуру, как «Уфа», невозможно, даже частично»

ЧАС НАЗАД
Чемпионат России

РПЛ могут переименовать – уже есть 2 варианта

ЧАС НАЗАД
Чемпионат России

Евсеев с помощниками спародировали мем про Наташу, которую будят коты

4 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Коллаб с «Сити» или Red Bull – красивая идея для андердога. Но в РПЛ она нереальна

5 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Англии

Отправили Дзюбу в «МЮ», Миранчуков к Моуру. Все клубы АПЛ получили по русскому – что будет дальше?

00:21:05
Play Icon
Play Icon
Футбол

Кажется, «Лейпциг» и «Аугсбург» тайно тренировались во время карантина. Смотри, как они всех крушат

00:02:21
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

00:01:43
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Испании

Послал Мойеса на 3 буквы, перешел в «Мадрид» благодаря рейтингу в FIFA. Провальные трансферы «Реала»

00:08:29
Play Icon

Тренды

Play Icon
Теннис

Легендарный твинер Пирс в матче с Селеш на «РГ»-2000, который не повторить даже Монфису с Кирьосом

7 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
НХЛ

НХЛ возвращается: регулярка завершена, в плей-офф сыграют 24 команды

14 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

«На это ему предложили пойти вон». Стало известно, за что «Спартак» отправил Гулиева в дубль

ВЧЕРА В 06:44
Чемпионат Италии

Sky Italia: Златан получил тяжелую травму на тренировке, его карьера под угрозой

25/05/2020 В 16:59
Play Icon
Футбол

Кажется, «Лейпциг» и «Аугсбург» тайно тренировались во время карантина. Смотри, как они всех крушат

25/05/2020 В 14:30
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Чемпионат Испании

Тебас назвал дату рестарта Ла Лиги – это не 8 июня, а позже

25/05/2020 В 06:32
Чемпионат России

Журналисты Baza сообщили о тяжелом состоянии Кадырова. В «Ахмате» опровергли информацию

22/05/2020 В 20:17
Play Icon
Теннис

«Не хотелось видеть, как Роджер плачет». Дядя Надаля вспомнил финал Australian Open-2009

20/05/2020 В 06:50
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Вердер» – «Байер»: супергол с углового и дубль звездного Хаверца

19/05/2020 В 09:53
Play Icon
Play Icon
Теннис

Надаль сыграл за Надаля и вынес Шаповалова в теннисном симуляторе

27/04/2020 В 19:31
Play Icon
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материал«Бавария» оставила Фавра и его молодой сквад без Салатницы. Все решили опыт и парашют Киммиха