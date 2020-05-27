Команда Юлиана Нагельсманна забуксовала.

Когда мы наблюдали за «Лейпцигом», который в одну калитку выносит «Тоттенхэм» из Лиги чемпионов, мы мысленно уже записали дочернюю команду Red Bull в число новых грандов европейского футбола. Однако на внутренней арене у «быков» не все так гладко: в последних 10 матчах они одержали лишь три победы.

После возобновления Бундеслиги «РБ» потерял очки с «Фрайбургом» (1:1), смачно грохнул «Майнц» со счетом 5:0, но уже в следующем туре – в матче 27 мая – сгонял с «Гертой» домашнюю ничью (2:2). «Быки» могли и вовсе проиграть, если бы не курьезный гол Патрика Шика, забитый в численном меньшинстве.

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А вот так выглядит полный список последних 10 матчей «РБ». Если «быки» выигрывают, то крупно (5:0, 3:0, 5:0), но в остальных случаях не могут набрать больше одного. Тревожный звоночек для Юлиана Нагельсманна?

В Лигу чемпионов из Бундеслиги отберутся четыре команды.

«Лейпциг» на данный момент занимает третью строчку с 55 очками. У идущего пятым «Байера» 53 балла, столько же набрала «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, занимающая четвертое место.

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