Эрлинг Холанн
Фото: Getty Images
Игрок пропустит ближайший матч команды.
Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн травмировался в матче против «Баварии» (0:1).
Норвежский страйкер получил повреждение в конце встречи с лидером чемпионата, попытался вернуться на поле, но за 18 минут до финального свистка все же был заменен. По информации Kicker, причиной травмы стало столкновение Холанна с арбитром встречи Тобиасом Штилером. Футболист пропустит матч команды против «Падерборна» 31 мая, но может вернуться к следующему туру.
Чемпионат Германии
AS: Холанн не перейдет в «Реал» до 2022-го
19/05/2020 В 06:31
- Нападающий перешел в «Боруссию» зимой из «Зальцбурга».
- За два клуба 19-летний игрок забил 41 мяч в 36 матчах текущего сезона.
В «Реале» некому забивать со времен Роналду. Почему Холанн – цель Переса
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте
Чемпионат Германии
Райола: «Холанн может забивать за «Реал» столько же, сколько забивал Роналду»
05/05/2020 В 09:44
Чемпионат Германии
Холанн и Левандовский сделают шоу в Дортмунде. Последний шанс «Боруссии» отобрать у «Баварии» титул
ВЧЕРА В 10:01