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Kicker: Холанн получил травму в столкновении с арбитром

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Эрлинг Холанн

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 44 минут

Игрок пропустит ближайший матч команды.

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн травмировался в матче против «Баварии» (0:1).

Норвежский страйкер получил повреждение в конце встречи с лидером чемпионата, попытался вернуться на поле, но за 18 минут до финального свистка все же был заменен. По информации Kicker, причиной травмы стало столкновение Холанна с арбитром встречи Тобиасом Штилером. Футболист пропустит матч команды против «Падерборна» 31 мая, но может вернуться к следующему туру.

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