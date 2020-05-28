Игрок пропустит ближайший матч команды.

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн травмировался в матче против «Баварии» (0:1).

Норвежский страйкер получил повреждение в конце встречи с лидером чемпионата, попытался вернуться на поле, но за 18 минут до финального свистка все же был заменен. По информации Kicker, причиной травмы стало столкновение Холанна с арбитром встречи Тобиасом Штилером. Футболист пропустит матч команды против «Падерборна» 31 мая, но может вернуться к следующему туру.

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Нападающий перешел в «Боруссию» зимой из «Зальцбурга».

За два клуба 19-летний игрок забил 41 мяч в 36 матчах текущего сезона.

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