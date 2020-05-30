«РБ Лейпциг» ожидает крупный трансфер на выход.

Не так давно за место в нападении сборной Германии конкурировали Мирослав Клозе, Лукас Подольски и Марио Гомес, но сейчас с именами все скромнее. В сезоне-2019/20 лишь один немецкий форвард производит впечатление мощного страйкера – Тимо Вернер. 11-й номер «Лейпцига» настрелял 30 голов в 39 матчах. Такая статистика вынудила Роберта Левандовского признать Тимо одним из лучших нападающих мира – в гонке бомбардиров Бундеслиги Вернер уступает поляку всего три мяча.

В марте воспитаннику «Штутгарта» исполнилось 24, но он уже проводит седьмой полноценный сезон (стабильно больше 32 игр) в профессиональном футболе. Швабы бросили Тимо к взрослым в 17 лет 148 дней и обновили клубный рекорд. Немецкие медиа сразу же прозвали тинейджера Турбо Тимо – футболист выделялся скоростью. Ходили слухи, что парень бежал стометровку за 11,1 секунды при мировом рекорде в 9,58. Это заслуга отца Гюнтера Шу. В начале 2000-х бывший вингер «Штутгартер Кикерс» гонял сына вдоль виноградников.

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Йоахим Лёв и Тимо Вернер Фото: Imago

Мало кому выпадает шанс так часто играть за клуб Бундеслиги в столь юном возрасте, но «Штутгарт» переживал не самый лучший период. Команда осела во второй части таблицы, а по итогам сезона-2015/16 вообще вылетела из главного дивизиона. «На плечи Вернера взвалили слишком много ожиданий и надежд. Ему было слишком тяжело. Тимо понимал, что нужно уходить, чтобы не загубить талант», – отмечал немецкий журналист Оливер Труст.

Трансфер в «Лейпциг» стал отличным продолжением карьеры. В первом сезоне под руководством земляка Ральфа Рангника нападающий впечатал 21 гол. Сумасшедший прорыв – за «Штутгарт» получалось забить максимум шесть. Все было бы вообще супер, но в декабре 2016-го Вернер спровоцировал скандал. В игре против «Шальке» Тимо не особо честным образом заработал пенальти. В интернете называли эпизод нырком века, а суровые ультрас еще больше озлобились на пластиковый клуб.

Несмотря на публичные извинения, в последующие месяцы форварда громко освистывали на гостевых стадионах. В июне 2017-го Вернер сыграл первый официальный матч за сборную, но дебют получился вялым – на игре в Нюрнберге болельщики продолжали свистеть. Тимо оставили в покое только после победного Кубка Конфедераций, где нападающий оказался в списке лучших бомбардиров вместе с Леоном Горецкой и Ларсом Штиндлем. Но спустя пару месяцев кошмар повторился: фанаты «Бешикташа» устроили такой ад на игре в Стамбуле, что Тимо покинул поле через полчаса. Не помогли даже затычки в ушах. По информации Marca, этот инцидент отпугнул мадридский «Реал».

Постепенно Вернер начал превращаться в футболиста, который никак не может реализовать потенциал и вырваться на новый уровень. К счастью, прошлым летом «Лейпциг» возглавил прогрессивный Юлиан Нагельсманн. «Тренер сразу сказал, что больше видит меня в роли ложной девятки. Благодаря этому я стал еще лучше, научился правильно использовать пространство. Сейчас играю почти как атакующий полузащитник», – описал изменения Вернер. Если раньше Тимо в основном обитал в центре нападения или на левом краю, то сейчас опускается за спину Юссуфа Поульсена или Патрика Шика. Это позволяет перемещаться по всей ширине атаки и на скорости врываться в штрафную.

Тимо Вернер и Юлиан Нагельсманн Фото: Getty Images

«Вернер – выдающийся парень. У Тимо светлая голова, он знает, как работать над собой. Я могу указать ему на ошибки, и он не будет воспринимать это на личный счет», – Нагельсманн открыл новые грани Вернера и дал толчок небывалой результативности. К паузе, вызванной коронавирусом, Тимо оформил в чемпионате 21 гол и семь ассистов. После возобновления Бундеслиги форвард продолжил крушить: вонзил хет-трик в ворота «Майнца». В первом круге Вернер также три раза огорчил бывшую команду Юргена Клоппа, поэтому клубный твиттер попросил тренера побыстрее увезти Тимо из Германии.

Коуч и футболист уже общались по видеосвязи и обменивались комплиментами в медиа, но из-за пандемии трансфер под угрозой срыва. После сделки по Наби Кейта у «Лейпцига» и «Ливерпуля» теплые отношения, но финансовый кризис внес смуту. По данным Mirror, мерсисайдцы не в состоянии заплатить больше 33 миллионов евро, в то время как «быки» не готовы продать бомбардира меньше чем за 55. «Вернер не станет дешевле. Мы не продадим игрока ниже его стоимости, если его контракт действует еще больше года», – заявил исполнительный директор Оливер Минцлафф. Варианта два: либо «Ливерпуль» выполнит условия «Лейпцига», либо вернется к переговорам после рецессии.

По традиции, остальные английские топы тоже претендуют на игрока – в медиа чаще всего мелькают «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Также Вернер может оказаться в «Барселоне». Если Лаутаро Мартинес справится с соблазном и останется в «Интере», каталонцы поборются за Тимо – Эрик Абидаль уже общался с отцом футболиста. И не стоит забывать про «Баварию». Вернер хоть и говорил, что уйдет только за границу, нужно помнить о факторе Рекордмайстера. Когда приходят мюнхенцы, им редко отказывают. Тем более Тимо научился играть оттянутого форварда – дуэт с Левандовским может стать бомбическим. Совсем скоро Вернера будут рвать на части, и он это заслужил.

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