Главная звезда возобновленного сезона продолжает в том же духе.

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц установил новый рекорд Бундеслиги.

Победный гол 20-летнего футболиста в матче 29-го тура чемпионата Германии против Фрайбурга стал для него 35-м в турнире. До Хаверца никто не забивал в Бундеслиге 35 мячей, не достигнув 21-летнего возраста.

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Хаверц забил «Фрайбургу» на 54-й минуте, а на 66-й был заменен из-за повреждения.

Гол Кая стал единственным – матч завершился со счетом 1:0.

В сезоне-2019/20 игрок забил за «Байер» 15 мячей в 38 матчах во всех турнирах.

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