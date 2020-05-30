Кай Хаверц против «Фрайбурга»
Фото: Getty Images
Главная звезда возобновленного сезона продолжает в том же духе.
Полузащитник «Байера» Кай Хаверц установил новый рекорд Бундеслиги.
Победный гол 20-летнего футболиста в матче 29-го тура чемпионата Германии против Фрайбурга стал для него 35-м в турнире. До Хаверца никто не забивал в Бундеслиге 35 мячей, не достигнув 21-летнего возраста.
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- Хаверц забил «Фрайбургу» на 54-й минуте, а на 66-й был заменен из-за повреждения.
- Гол Кая стал единственным – матч завершился со счетом 1:0.
- В сезоне-2019/20 игрок забил за «Байер» 15 мячей в 38 матчах во всех турнирах.
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