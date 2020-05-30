Немец готов к лету.

Мюнхенская «Бавария» продемонстрировала бицуху полузащитника Леона Горецки.

Футболист явно не терял время даром на карантине, потому что его руки теперь едва помещаются в рукава игровой майки.

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Сегодня в 19:30 по Москве Горецка и вся «Бавария» сыграют с «Фортуной». Следить за матчем лидера турнира можно тут

25-летний Леон выступает за «Мюнхен» с 2018 года.

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