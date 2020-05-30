Леон Горецка
Фото: Getty Images
Немец готов к лету.
Мюнхенская «Бавария» продемонстрировала бицуху полузащитника Леона Горецки.
Футболист явно не терял время даром на карантине, потому что его руки теперь едва помещаются в рукава игровой майки.
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- Сегодня в 19:30 по Москве Горецка и вся «Бавария» сыграют с «Фортуной». Следить за матчем лидера турнира можно тут.
- 25-летний Леон выступает за «Мюнхен» с 2018 года.
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