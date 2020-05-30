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Дубль Левандовского и 3 гола от защитников – «Бавария» забивала на любой вкус

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Роберт Левандовский

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
5 минут назад

Пять голов, которые приблизили «Мюнхен» к очередному титулу.

«Бавария» на своем поле безжалостно разгромила «Фортуну» из Дюссельдорфа со счетом 5:0.

На 15-й минуте Мюллер закинул на одинокого Гнабри, который с правого края штрафной скатил на набегавшего Павара. Защитник неуклюже ткнул в сторону ворот, но помог коллега – Занка Йоргенсен срезал мяч в свои. На 29-й минуте Павар все же добыл собственный гол. Француз выпрыгнул на угловом и послал мяч в ближний угол – кипер гостей дотянулся, но не спас ворота.

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Под занавес тайма «Мюнхен» сотворил искусство: Алаба отдал вертикальный пас на Левандовского, поляк пяткой прокинул на ход Мюллеру, который пяткой же скинул на Киммиха, а Киммих – обратно на Роберта. Страйкер спокойно вложил мяч в пустые. Вторая половина встречи не принесла «Фортуне» облегчения. На 50-й минуте Гнабри прострелил на Левандовского, а поляк пяткой отправил киперу между ног. Еще через минуту Альфонсо Дэвис отобрал мяч у штрафной соперника, спокойно прошел трех оппонентов и закончил избиение – 5:0.

  • «Бавария» на 10 очков опережает «Боруссию», у которой матч в запасе.
  • Левандовский забил свои 28-й и 29-й мячи в Бундеслиге – он лучший снайпер турнира и Европы.

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