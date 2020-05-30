Пять голов, которые приблизили «Мюнхен» к очередному титулу.

«Бавария» на своем поле безжалостно разгромила «Фортуну» из Дюссельдорфа со счетом 5:0.

На 15-й минуте Мюллер закинул на одинокого Гнабри, который с правого края штрафной скатил на набегавшего Павара. Защитник неуклюже ткнул в сторону ворот, но помог коллега – Занка Йоргенсен срезал мяч в свои. На 29-й минуте Павар все же добыл собственный гол. Француз выпрыгнул на угловом и послал мяч в ближний угол – кипер гостей дотянулся, но не спас ворота.

Чемпионат Австрии «Зальцбург» странно отпраздновал победу в Кубке Австрии – все из-за коронавируса и дистанцирования 5 ЧАСОВ НАЗАД

Под занавес тайма «Мюнхен» сотворил искусство: Алаба отдал вертикальный пас на Левандовского, поляк пяткой прокинул на ход Мюллеру, который пяткой же скинул на Киммиха, а Киммих – обратно на Роберта. Страйкер спокойно вложил мяч в пустые. Вторая половина встречи не принесла «Фортуне» облегчения. На 50-й минуте Гнабри прострелил на Левандовского, а поляк пяткой отправил киперу между ног. Еще через минуту Альфонсо Дэвис отобрал мяч у штрафной соперника, спокойно прошел трех оппонентов и закончил избиение – 5:0.

«Бавария» на 10 очков опережает «Боруссию», у которой матч в запасе.

Левандовский забил свои 28-й и 29-й мячи в Бундеслиге – он лучший снайпер турнира и Европы.

Вернер почти в «Ливерпуле». Он транжирил талант, но теперь его хочет Клопп

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат Германии «Бавария» показала, как Горецка раскачался на карантине. Соперники точно будут соблюдать дистанцию 5 ЧАСОВ НАЗАД