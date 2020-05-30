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Левандовский как никогда близок к «Золотой бутсе». Он лучший среди девяток за последнее десятилетие

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Роберт Левандовский

Фото: Getty Images

Автор:Александр Непраш
через 17 минут

Только Лео и Криш могут смотреть на Леву сверху вниз.

«Бавария» дежурно выключила очередного спарринг-партнера на пути к восьмой кряду салатнице – 5:0 против «Фортуны» едва ли могли стать поводом для обсуждения. Но по ходу игры случились несколько знаменательных событий. Первое – «Мюнхен» побил свой же рекорд 46-летней давности по голам после 29-ти туров (86 против 84), второе – Левандовский повторил свой лучший результат по голам в сезоне.

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43 гола – сумасшедшая цифра, которая покорялась всего десятке футболистов в топ-5 лиг за последние 10 лет. Роберту же она далась уже во второй раз за последние пять – в сезоне-2016/17 польский форвард настрелял 30 банок в чемпионате, заправил их соусом из пяти мячей в Кубке и добил восемью голами в ЛЧ. Такого результата достаточно, чтобы назвать Левандовского одним из лучших нападающих десятилетия. Но он достоин большего.

Недавно Роберта попросили назвать пятерку сильнейших форвардов из действующих футболистов. В его топ-5 вошли Карим Бензема, Тимо Вернер, Луис Суарес, Серхио Агуэро и Килиан Мбаппе – самого себя поляк отметить постеснялся. При этом ни у одного из перечисленных игроков и близко нет того голеадорского постоянства, присущего Леве. За последние пять сезонов Роберт ни разу не забивал меньше 40 мячей за одну кампанию. 42, 43, 41, 40 – с такими показателями он закончил четыре последних розыгрыша. Сейчас у Левандовского осталось еще пять игр чемпионата, минимум одна встреча в Кубке (если не случится грандиозного провала, то сразу две), а также гипотетические игры в ЛЧ. С графиком, по которому идет поляк, ему вполне по силам преодолеть гроссмейстерскую планку в 50 голов за сезон – из названных им самим игроков только Суарес пробивал трофейный полтинник.

Сейчас Левандовский – лидер в борьбе на «Золотую бутсу», хотя и опережает ближайшего преследователя – Чиро Иммобиле из «Лацио» – всего на два гола. Опасность для Левандовского в том, что у него впереди лишь пять игр, а у итальянца – 12, что может привести к его поражению в очередной битве за звание лучшего бомбардира Европы. Последние четыре сезона он занимал пятую строчку, отдав первые места каталонцам – Месси и Суареcу. В этом сезоне первый не забил и 20 мячей, а второй и вовсе находится за пределами 50-ти лучших голеадоров Европы.

Роберт – идеальная частица в механизме машины, которая не отдает титул в Бундеслиге вот уже восемь лет. Он не перетягивает игру на себя, но и не растворяется в гуще других уникальных игроков – только в одном матче с «Фортуной» Левандовский подтвердил, что безупречен и в подыгрыше (комбинация с пятками), и в завершении с любых дистанций/позиций. Чтобы быть лучшим бомбардиром Европы, этому парню даже не нужны пенальти: из 29 голов в чемпионате, только четыре оформлены им с точки.

Когда-то Роберт феерил в «Боруссии», мечтал о «Реале», но в итоге переписывает рекорды в «Баварии». Летом ему исполнится 32 года, но он будто не стареет. Кажется, этот форвард нашел идеальную лигу, но кто знает, как круто он зажигал бы в АПЛ или Примере.

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