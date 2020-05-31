Гол «Баварии»
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Убойная статистика.
Возвращение Бундеслиги без зрителей доказало, насколько важна поддержка трибун: процент домашних побед значительно сократился.
По подсчетам DW, хозяева после рестарта чемпионата Германии выигрывают только в 20 процентах случаев. На домашних стадионах командами были выиграны лишь шесть матчей из 33: процент домашних побед – 21. Коэффициент побед в гостях теперь составляет 48 процентов – на 11 процентов выше, чем в среднем за сезон.
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Например, в 28-м туре «Шальке» не справился на домашнем стадионе с «Вердером», хотя при 60 тысячах болельщиков ситуация наверняка бы изменилась. Также домашние поражения потерпели «Майнц» и «Вольфсбург». Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх заявил, что игры без зрителей вредят небольшим командам сильнее, чем топам.
- В чемпионате Германии лидирует «Бавария» – 10 очков преимущества над «Боруссией» (у «Дортмунда» игра в запасе).
- Без зрителей планируется возобновить остальные европейские топ-чемпионаты, кроме завершившей досрочно Франции. В России на матчи будут пускать 10 процентов от заполняемости стадиона.
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