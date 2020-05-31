Тюрам-младший отпраздновал гол, присев на колено в память об убитом темнокожем в США

Маркус Тюрам
Фото: Getty Images
Сильный поступок форварда «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.
«Боруссия Мёнхенгладбах» обыграла «Унион Берлин» в матче Бундеслиги – 4:1.
В составе хозяев два гола забил французский нападающий Маркус Тюрам – после одного из мячей он отпраздновал, привстав на одно колено. Несколько лет назад спортсмены в США схожим образом показывали солидарность с движением против расового неравенства и полицейского произвола в стране. Скорее всего, 22-летний игрок отреагировал на события в Миннеаполисе, где несколько дней проходят протесты из-за убийства темнокожего полицейским.
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- Маркус – сын чемпиона мира (1998) и Европы (2000) Лилиана Тюрама.
- Днем ранее, 30 мая, игрок «Шальке» вышел с повязкой в память об убитом Джордже Флойде.
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