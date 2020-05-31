Бывший игрок мюнхенцев считает, что клуб гоняется не за тем.

Экс-игрок сборной Франции и «Баварии» Вилли Саньоль считает, что мюнхенский клуб зря пытается подписать Лероя Сане из «Манчестер Сити».

«Он совсем не подходит клубу. У него нет характеристик, необходимых игроку «Баварии». Он непостоянный, проблемный игрок – у него было много проблем в «Манчестер Сити» и в сборной. Я бы лучше докинул еще 20 миллионов и купил Кая Хаверца», – цитирует Саньоля RMC Sport.

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Чемпионы Бундеслиги прошлым летом открыто пытались подписать игрока сборной Германии, но не сошлись по деньгам с «Сити».

Возможно, переговоры бы закончились переходом, но игрок получил тяжелую травму в начале августа – с тех пор он не сыграл ни матча.

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