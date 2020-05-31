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Санчо забил треху и почтил память Джорджа Флойда – главное с матча «Боруссии»

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Джейдон Санчо

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
22 минут назад

Джейдон и Ашраф Хакими отреагировали на события в США.

«Боруссия» целый тайм не могла взломать «Падерборн», но во втором тайме занесла аутсайдеру целых шесть мячей. Игра закончилась со счетом 6:1.

На 54-й минуте Джан промчался к лицевой и прострелил – кипер хозяев отбросил мяч на ногу Азару, который вбил в пустые. Еще через 3 минуты Брандт убежал от защитников и покатил на одинокого Санчо у дальней штанги. Англичанин без проблем замкнул прострел и показал футболку с надписью: «Справедливость для Джорджа Флойда» – Джейдон присоединился к всемирной акции в память об убитом темнокожем в США.

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Хотя молодой англичанин не оголил торс, он все же сорвал с себя игровую майку, так что арбитр Даниэль Зиберт показал Санчо карточку цветов «Боруссии».

На 70-й минуте Джан в подкате заблокировал удар соперника, но мяч попал в локоть немцу, и «Падерборн» получил право на пенальти. Хунемайер уверенно реализовал удар с точки, но интрига не успела ожить – буквально в первой же атаке Азар покатил в штрафную на Санчо, где Джейдон в окружении четырех игроков спокойно переложил на левую и пробил в угол. На 85-й Хакими забил свой мяч и повторил жест Санчо.

Дортмундцы настолько раздухарились, что на 89-й с прострела Витселя забил даже 32-летний защитник Шмельцер, а уже в добавленное время Санчо оформил хет-трик – англичанин убежал два в одного вместе с Азаром, но пожадничал и добил андердога сам.

  • У Санчо теперь 17 мячей в Бундеслиге.
  • Другой юный вундеркинд «Боруссии», Эрлинг Холанн, пропустил матч из-за травмы колена.
  • «Боруссия» сократила отставание от «Баварии» до семи очков.

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