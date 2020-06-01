Тимо Вернер не смел не реализовать выход один на один после такого.

«РБ Лейпциг» сломил сопротивление «Кёльна» в заключительном матче 29-го тура Бундеслиги со счетом 4:2.

Победный мяч в начале второго тайма соорудил лидер «быков» Тимо Вернер, но 50% гола – заслуга вратаря Петера Гулачи. Венгерский страж ворот поймал мяч после заброса со штрафного «Кёльна» и тут же изумительным ударом отправил его на ход Вернеру, который должен был просто не запороть выход один на один.

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Как сообщает Opta, Гулачи стал первым вратарем в чемпионате Германии-2019/20, оформившим ассист. Причем у Петера эта могла быть уже вторая голевая передача – в похожем стиле он соорудил гол все того же Вернера в матче с «Вольфсбургом» (1:1) 19 октября, но тогда вратарю не засчитали ассист.

У Вернера стало 25 голов в Бундеслиге-2019/20. В таблице бомбардиров его опережает только Роберт Левандовский (29).

«РБ» с 58 очками идет третьим.

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