Голешник действительно великий.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал лучший, по его мнению, гол в истории Бундеслиги. Немецкий коуч уверен, что его забил нигериец Джей-Джей Окоча из «Айнтрахта» в ворота Оливера Кана из «Баварии» в 1993 году.

«Окоча забил самый зрелищный гол в истории немецкого футбола. Он пять минут провозил Кана и защитников по газону, прежде чем отправил мяч в сетку», – приводит слова Клоппа Daily Star.

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Окоча выступал за «Айнтрахт» с 1992-го 1996-й., после чего перешел в «Фенербахче».

В составе сборной Нигерии Джей-Джей выиграл Олимпийские игры 1996 года.

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