Мюллера попросили выбрать между Роналду и Месси – он назвал Левандовского

Роберт Левандовский, Томас Мюллер
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Томас объяснил, что сейчас Лео в качестве партнера подходит ему меньше Криша и Роберта, а поляк в своей нынешней форме превосходит португальца.
Футболист «Баварии» Томас Мюллер предпочел Роберта Левандовского Лионелю Месси и Криштиану Роналду.
«Возможно, в прошлом я хотел бы сыграть с Лео Месси, потому что в первые шесть или семь лет карьеры я был скорее нападающим на острие. Я получал мяч в штрафной и старался забить. Сейчас я в очень хорошей форме и много ассистирую. Может быть, теперь мне больше нужен Криштиану Роналду, чтобы он забивал, но у нас в «Баварии» есть Роберт Леван-гол-ский! Думаю, сейчас он лучший вариант, чем Криштиану», – цитирует Мюллера Goal.
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