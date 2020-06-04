Тимо Вернер празднует забитый мяч в матче против «Кёльна»

Немец выбивает личку в районе 10 млн евро за сезон.

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер с каждым днем становится все ближе к переходу в «Челси».

В конце мая медиа утверждали, что футболиста приобретет «Ливерпуль», но на данный момент «красных» с большим отрывом опережает клуб российского миллиардера Романа Абрамовича. По данным журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, «синие» подпишут с 24-летним страйкером контракт до 2025 года. Футболист будет зарабатывать больше 10 млн евро в год.

Чемпионат Германии Вернер почти в «Ливерпуле». Он транжирил талант, но теперь его хочет Клопп 30/05/2020 В 08:04

Самый высокооплачиваемый игрок «Челси» на данный момент – вратарь Кепа Аррисабалага. Его счет ежегодно пополняется на 8,7 млн евро.

Transfermarkt оценивает Вернера в 64 млн евро – такая же сумма отступных прописана в его контракте с «Лейпцигом».

Тимо идет вторым в гонке бомбардиров чемпионата Германии, наколотив 25 мячей (уступает четыре гола Роберту Левандовскому).

Вернер почти в «Ливерпуле». Он транжирил талант, но теперь его хочет Клопп

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Германии Левандовский назвал топ-5 нападающих мира 16/05/2020 В 21:40