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Быстрый гол «Байера» и четыре жестоких наказания от Горецки, Левандовского и Ко за дерзость

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Роберт Левандовский, Томас Мюллер, Леон Горецка

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 19 минут

Мюнхенцы пропустили быстрый гол и растоптали оппонента за такую дерзость.

«Бавария» приехала в гости к «Байеру» и устроила спектакль – 4:2.

Началось все не слишком круто для гостей. На 9-й минуте Лукас Аларио вывалился один на один и закинул в ближний. Изначально гол отменили из-за офсайда, но ВАР восстановил справедливость.

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На 27-й минуте Горецка запустил в прорыв Комана, и француз реализовал похожий момент – но пробил в дальний.

Ближе к концу тайма «Бавария» выдала крутейшую комбинацию со стеночками, забеганиями и передачами пяткой – в итоге Горецка оказался по центру на линии штрафной и добавил к ассисту гол.

А под перерыв «Мюнхен» закрыл матч. Гнабри получил вертикальный пас со своей половины и перекинул кипера, зачем-то выбежавшего на пожар.

Во втором тайме для отчетности забил и Левандовский: после навеса Мюллера поляк влетел в штрафную и вломил мяч в угол головой.

Красивым финалом стал гол престижа хозяев. 17-летний Флориан Вирц принял мяч на правом фланге, на замахе качнул защитника и пробил в дальнюю девятку – естественно, это первый мяч пацана на взрослом уровне.

  • Левандовский забил 300-й гол в национальных чемпионатах.
  • В текущем сезоне Роберт забил уже 44 гола за клуб во всех турнирах.

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