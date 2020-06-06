Роберт Левандовский, Томас Мюллер, Леон Горецка
Фото: Getty Images
Мюнхенцы пропустили быстрый гол и растоптали оппонента за такую дерзость.
«Бавария» приехала в гости к «Байеру» и устроила спектакль – 4:2.
Началось все не слишком круто для гостей. На 9-й минуте Лукас Аларио вывалился один на один и закинул в ближний. Изначально гол отменили из-за офсайда, но ВАР восстановил справедливость.
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На 27-й минуте Горецка запустил в прорыв Комана, и француз реализовал похожий момент – но пробил в дальний.
Ближе к концу тайма «Бавария» выдала крутейшую комбинацию со стеночками, забеганиями и передачами пяткой – в итоге Горецка оказался по центру на линии штрафной и добавил к ассисту гол.
А под перерыв «Мюнхен» закрыл матч. Гнабри получил вертикальный пас со своей половины и перекинул кипера, зачем-то выбежавшего на пожар.
Во втором тайме для отчетности забил и Левандовский: после навеса Мюллера поляк влетел в штрафную и вломил мяч в угол головой.
Красивым финалом стал гол престижа хозяев. 17-летний Флориан Вирц принял мяч на правом фланге, на замахе качнул защитника и пробил в дальнюю девятку – естественно, это первый мяч пацана на взрослом уровне.
- Левандовский забил 300-й гол в национальных чемпионатах.
- В текущем сезоне Роберт забил уже 44 гола за клуб во всех турнирах.
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