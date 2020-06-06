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У «Баварии» старый центр нападения, которого не будет с «Боруссией». Им нужен Хаверц, а не Сане

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Роберт левандовский и Томас Мюллер, «Бавария»

Фото: Getty Images

Автор:Дмитрий Панферов
через 40 минут
@dmi_panferov11

Восхищения Левандовским и Мюллером уместны, но всего на пару лет.

«Бавария» снова уничтожила соперника по Бундеслиге. В 20-й раз подряд, хотя с «Байером» могло и не получиться. «Аспириновые» выиграли два предыдущих матча у мюнхенцев и даже забили первыми в третьем, но потом баварская машина вкатала их в газон. Сколько голов бы влетело в ворота бедного Лукаша Градецки, не так важно, потому что в матче произошло нечто более важное. «Бавария» лишилась Роберта Левандовского и Томаса Мюллера, которые дружно получили пятые желтые карточки и стали недоступными для следующего матча против «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

Это идеальная ситуация для Ханс-Дитера Флика. Он одновременно потерял две главные опции в центре атаки и теперь получит от этого минимум одну выгоду. Либо поймет, что даже против крепкой «Боруссии» можно выезжать с молодняком или ложной девяткой, либо ясно покажет, что клуб ведет неразумную политику по будущим трансферам.

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Сейчас команда Флика летит. Не то чтобы по инерции, но соперники буквально сами ложатся под набравших форму мюнхенцев. Против «Байера» 20-й ассист в сезоне оформил Томас Мюллер (повторение рекорда Бундеслиги Кевина де Брёйне сезона-2014/15), а Роберт Левандовский положил 44-й мяч в сезоне. Гол стал для него трехсотым в карьере, что как бы намекает.

Поляк играет в футбол давно. В августе ему исполнится 32, его раздающему коллеге Мюллеру 31 будет на месяц позже. Для футболистов возраст рабочий, но явно недолго. Если вратари и некоторые защитники могут долгожительствовать на поле за счет опыта и понимания игры, то футболисты центра атаки – народ более уязвимый. Им нужна скорость, проворность и ловкость, чтобы быть чуть быстрее людей вроде Альфонсо Дэвиса (если такое вообще возможно). Короче говоря, «Бавария» подошла к моменту, когда у нее есть суперская атака в отличной форме, но сейчас ее не станет на один матч, который смоделирует недалекое будущее.

Против «Мёнхенгладбаха» у Ханс-Дитера Флика будет несколько вариантов. Он может выпустить в основу Джошуа Зиркзе, который зимой уже отличился парой важных мячей, или еще более неоднозначного Янн-Фите Арпа. Варианты не самые логичные: одному парню 19 лет, а другому – на год больше. Звездный потенциал уровня Мбаппе или Хаверца к такому возрасту они не раскрыли, а значит, их общее качество под вопросом. Закрыть пробоину на матч молодняк, видимо, сможет, а вот заменить пару Мюллер-Левандовский в долгосрочной перспективе – едва ли.

В связи с этим встает вопрос по трансферным вариантам «Баварии» в посткоронавирусную эпоху. Мюнхенцы уже давно ведут Лероя Сане и договорились с ним о личном контракте, но никак не могут закрыть вопрос с «Манчестер Сити». Возможно, это идеальный способ не вкладывать деньги в ненужного «ФК Голливуд» игрока, потому что 24-летний немец относится именно к такой категории. На позиции левого форварда у «Баварии», в отличие от центра атаки, имеются несколько отличных и молодых вариантов. Иван Перишич из списка скорее выпадает, но есть Кингсли Коман, который в нетравмированном состоянии едва ли не страшнее для соперников и полезнее, чем Сане, а еще слева может сыграть Серж Гнабри или Альфонсо Дэвис. Вариантов на левом краю масса, и покупка Сане только доставит проблемы с выбором вариантов.

Совсем другое дело – закрыть позицию центрфорварда на годы вперед. На фоне слухов о продаже Кая Хаверца (немца ждут в «Реале» и английских топах) «Баварии» можно было бы найти кэш на молодого суперфорварда, но позиция менеджмента мюнхенцев ориентирована по-другому. Первоочередная цель – Лерой Сане, а уже потом другие варианты. Денег на вторую покупку (Transfermarkt оценивает Хаверца в 81 миллион евро) «Баварии» не хватит – кризис ударил по всем – поэтому фанам мюнхенцев нужно надеяться, что «красные» избавятся от Тиаго. Только продажа испанца (его ждут в «Барселоне») откроет двери в Мюнхен для Хаверца, других путей нет.

Вернера мюнхенцы уже упустили, нарушив традицию с переманиванием лучших кадров соперников, теперь нужно не остаться без Хаверца, который синонимичен будущему с закрытым на долгие годы центром атаки.

Телеграм-канал Дмитрия Панферова, где есть мысли и о трансферной политике «Байера» (о «Баварии» тоже имеется)

«Байер» – «Бавария» – 2:4

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