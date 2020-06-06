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«Бавария» вышла на матч с «Байером» в повязках с надписью Black Lives Matter

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«Бавария»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
17 минут назад

Мюнхенцы присоединились к международной акции.

«Бавария» одержала волевую победу над леверкузенским «Байером» в выездном матче Бундеслиги – 4:2.

Мюнхенцы вышли на разминку в футболках с надписью «Красные против расизма», а на матч надели повязки со ставшим уже знаменитым лозунгом Black Lives Matter («Черные жизни имеют значение») в поддержку кампании по борьбе с дискриминацией темнокожих.

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