«Бавария» вышла на матч с «Байером» в повязках с надписью Black Lives Matter

«Бавария»
Фото: Getty Images
Мюнхенцы присоединились к международной акции.
«Бавария» одержала волевую победу над леверкузенским «Байером» в выездном матче Бундеслиги – 4:2.
Мюнхенцы вышли на разминку в футболках с надписью «Красные против расизма», а на матч надели повязки со ставшим уже знаменитым лозунгом Black Lives Matter («Черные жизни имеют значение») в поддержку кампании по борьбе с дискриминацией темнокожих.
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- В Америке проходят протесты из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда полицейским. Многие отмечают отрицательные стороны – мародерство и вандализм.
- «Бавария» лидирует в Бундеслиге.
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