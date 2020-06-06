«Бавария» пропустила самый молодой гол в истории Бундеслиги

17-летний Флориан Вирц вошел в историю.

«Бавария» обыграла «Байер» в выездном матче 30-го тура немецкого чемпионата со счетом 4:2.

Второй гол мюнхенцы пропустили в самой концовке – на 89-й минуте отличился полузащитник Флориан Вирц. Парень вышел на поле в перерыве, для него это лишь четвертый матч в Бундеслиге. Тайма ему хватило, чтобы переписать историческое достижение – в возрасте 17 лет и 34 дней он стал самым молодым автором гола в истории турнира.

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До этого дня рекорд удерживал Нури Шахин – в 2005 году он забил за «Боруссию» в возрасте 17 лет 82 дней.

Вирц воспитывался в академии «Кёльна».

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